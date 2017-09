“Bomba” të reja gjatë fushatës zgjedhore, ja kush do të jenë cak?!

Në koluaret politike në Shkup jozyrtarisht mësohet se është e mundur që gjatë fushatës pritet të publikohen materiale të reja të përgjimeve të ashtuquajtura “bomba”, për denigrimin e disa kandidatëve për kryetar komune.

Kjo pasi që këto zgjedhje vlerësohen si betejë vendimtare për partitë kryesore. Struktura të caktuara politike janë mobilizuar për lansimin e tyre.

Siç mëson INA nga burime të partive, këto materiale do të lansohen në periudhën kyçe të zgjedhjeve dhe do të kenë cak dy partitë në pushtet.

Bomba të ngjajshme u lansuan muajve të fundit përmes rrjetit social Facebook, për të cilat reagoi Prokuroria Publike dhe MPB, për parandalimin e tyre.

Lidhur me këtë bomba që goditën kryesisht krerët e partive kryesore po zhvillohen hetime dhe se janë bërë denoncime. Një person është thirrur në prokurorinë speciale, për nxjerrjen e disa materialeve të përgjimeve në një kanal të pagëzuar “Nikola Tesla” në youtube.