De Biasi nuk e ka fshehur faktin që po e mendon largimin nga Kombëtarja e Shqipërisë.

Ai pas humbjes 2-0 ndaj Italisë ka thënë që sot nuk e jep dorëheqjen mirëpo do të flasë me Federatën, duke aluduar se një dorëheqje e tij mund të vijë në ditët në vijim

“Sot nuk e jap dorheqjen por keto dite do flas me presidentin dhe do vendosim. Taktikisht beme nje ndeshje te mire. Jam i zhgenjyer nga tifozet, nuk ka ndodhur asnjehere kjo qe ndodhi sot”, tha De Biasi.