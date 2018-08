“BOMBË NGA VITI 2011”, Jankullovska ankohet prej gazetarëve

Në një bisedë mes Gordana Jankullovsës dhe Martin Protugjerit dëgjohet komentimi i një kronike të televizionit A1 ku ishin zbuluar manipulimet zgjedhore dhe premtimet që ua kishte bërë partia në këmbim të votës, raporton SHENJA.

Në biseda duket se Jankullovska nuk është shumë e shqetësuar nga kronika televizive e manipulimeve zgjedhore dhe thotë se do ta kalojnë lehtë këtë sfidë duke mohuar gjithçka që pretendojnë gazetarët. Protugjeri dëgjohet ti thotë Jankullovsës se po planifikon që të dalin në konferencë për media dhe të thonë se do të ngrisin padi kundër gazetarëve që kanë bërë ngjarjen duke u paraqitur rrejshëm. VMRO bën përpjekje që të zbusë efektin e kronikës me demante të cilat thonë se nuk u janë publikuar në lajmë. Më tej bisedohet se si ministrat duhet të kenë një qëndrim të përbashkët lidhur me skandalin që të mos nxirret ndonjë temë tjetër. Martin Protugjer ankohet se prokurori Lubomir Shvrgovski nuk po ngrit procedurë për manipulimin gazetaresk edhe pse ka fakte të mjaftueshme dhe dëgjohet të drejtojë sharje të rënda për të. Por ajo që është më shqetësuese është që Gordana Jankullovska flet për një bisedë që e ka patur me një police në MPB e cila i ka ofruar asaj që ta “montojë” Samka Ibrahimovksin, tia kurdisë ndonjë ngjarje për ta degraduar dhe Jankullovska dëgjohet ti thotë Martin Protugjerit se në fund do duhet të veprohet me kësi mënyra të montimit dhe lojës se pistë.

