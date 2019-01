Reshjet e borës në disa vende kanë bllokuar rrugët, e ndër të është edhe Breza një fshat në Malësinë e Karadakut të Shkupit. Sipas portalit Tetova Sot, bllokimi i rrugës eshte bere shkak per humbjen e jetes se nje te semuri i cili nuk u derguar ne spital per shkak te pamundesise per te levizur neper rruget me bore.

Një banorë i Brezës për TetovaSot, rrëfen natën e tmerrshme të këtij fshati ku pas çdo reshje të borës ata vuajnë dhe nuk ndihmohen as nga komuna e as nga institucionet tjera.

“Gjatë natës mbrëmë rrugët ishin të bllokuara, kemi kerku ndihmë nga komuna dhe Shtabi Krizës. Askush nuk na ndihmoi edhe pse kishim raste me njerëz te sëmurë, ku nuk arritëm me e çu në spital dhe ndërroi jetë shkaku i rrugës së bllokuar nga bora. Kjo është jeta jonë e ata që i votuam janë këto që janë” thotë për TetovaSot banori i Brezës.

Ndryshe si Breza ka shumë fshatra shqiptarësh që në kohën e dimrit janë në mëshirën e Zotit, pasi institucionet marrin masa pas tragjedive që ndodhin. /TS/