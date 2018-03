Bora ritkhehet në Maqedoni, ja cilën ditë do të zbardhet Shkupi

Ashtu siç kishin parashikuar sinoptikanët, valë e ftohtë atmosferike e ka kapluar sot pasdite Maqedoninë. Sinoptikanët parashikojnë se sonte gjatë natës rikthehen reshjet e borës në mbarë Maqedoninë, shkruan Gazeta Lajm. Sipas sinoptikanëve, reshjet e borës nuk do ta anashkalojnë as kryeqytetin Shkupin. Do të krijohet shtresë e hollë e borës, e cila në kryeqytet do të shkrihet shpejtë. Në viset malore reshjet e borës do të jenë më intenzive dhe do të qendrojnë më gjatë.