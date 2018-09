Në sezonin e ri të emisionit “E diela shqiptare” përkrah moderatorit Ardit Gjebrea do të jetë moderatorja Bora Zemani.

Bora do të jetë imazhi i ri i së dielës e cila do të qëndrojë pranë publikut për javë të tëra. Përpos emisionit burime për “RevistaWho.Com” tregojnë se moderatorja do të prezantojë edhe festivalin “Kënga Magjike”.

Megjithatë burimet bëjnë me dije se krah Gjebreas nuk do të jetë vetëm Bora, por edhe një vajzë tjetër e njohur që për momentin mbetet surprizë.