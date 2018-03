Boshnjakovski: Shqipëria, Kroacia, Bullgaria janë në NATO e BE, ndërsa ne ende kemi frikë nga një gjuhë

Zëdhënësi i Qeverisë së Maqedonisë përmes një statusi të publikuar në faqen e tij në facebook ka mbrojtur tezat se një vend kandidat për integrim në Nato dhe BE ende meret me zyrtarizimin e një gjuhe derisa shtetet tjera fqinje tashmë janë bë anëtare, transmeton Zhurnal.mk

“Para 20 viteve 1997 jam munduar që të bind një pjesë e kolegëve të mi student se kulmi i jologjikshmërisë i revoltës së tyre ndaj vendosjes së gjuhës shqipe në akademinë pedagogjike të atëhershme. Nuk më kujtohet se një pjesë e tyre edhe sot e kësaj dite nëpër facebook ende diskutojnë sikur të jenë në vitin 1997. Elon Mask është nisur drejt Marsit, Bullgaria është në Nato dhe BE, Shqipëria në Nato, Kroacia në Nato dhe BE, Romania në Nato dhe BE ndërkohë që ne diskutojmë ende për frikën ndaj një gjuhe”, ka shkruar mes tjerave zëdhënësi Boshnjakovski.