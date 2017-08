Bosi i duhanit ka shokuar përdoruesit e rrjetit me foton e gruas dhe dy dashnoreve në shtrat (Foto+18)

Manjati i duhanit “Candyman”, Travers ‘Beynon ka tronditur internetin pasi ka postuar një foto online me gruan e tij të zhveshur dhe dy dashnoret që bëhen gati për në shtrat.

Manjati i Bregut të Artë habiti ndjekësit në Instagram pasi imazhi paraqiste tre gratë e zhveshura që shtriheshin përgjatë shtratit të tij natën e së dielës.

Fotoja shoqërohej me mbishkrimin “Të shkosh në shtrat si…”, dhe shumë shpejt u pëlqye nga më shuam se 16.000 përdorues të Instagram që i komentonin me zili, komente të tipit, “Ti je me të vërtetë shumë me fat”.

Nuk është hera e parë që milioneri, i quajtur “The Australian Dan Bilzerian/ Dan Bilzeriani australian”, ka shkaktuar tronditje të rrjeteve dhe mediave sociale duke postuar një sërë imazhesh me gra të zhveshura në vitet e fundit.

I lindur në Melburn në vitin 1972, Beynon është trashëgimtari i perandorisë së shitjes me pakicë të cigareve FreeChoice.

I quajtur “Candyman”, ai jeton në një shtëpi ekstravagante me Taesha Beynon, me të cilën ai u martua në vitin 2011, të dashurën e tij Nisha dhe katër fëmijët e tij.

Sipas Beynon, një shtrat i mbushur me femra është një dukuri e zakonshme në familjen e tij dhe nuk ka mbetur fare në imagjinatë, siç ndodh prapa dyerve të mbyllura.

“Në shtrat, mesatarisht kam katër vajza. Shpesh nuk flej shumë … Unë mendoj se kam një pozicion të ri çdo javë”, tha ai më parë për Ocean Road Magazine.

“Koha e gjumit nuk është për mua; Është për të stimuluar vajzat. Të jesh i mirë në shtrat nuk ka të bëjë me ju.”/Daily Mail