Britanikët bëhen pishman/ Duan tjetër referendum,! Këtë herë për të hyrë në BE

Më shumë se 100 zona zgjedhore në Britaninë e Madhe që votuan për t’u larguar nga BE tani mbështesin lëvizjen që kërkon një referendum të dytë për të qëndruar brenda unionit, sipas një analize të re nga Observer.

Në gjetjet që mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në betejën parlamentare të Brexit më vonë këtë vit, studimi arrin në përfundimin se shumica e vendeve në Britani tani përmbajnë shumicën e votuesve që duan të qëndrojnë në BE. Analiza, një nga vlerësimet më të plota të ndjenjës së Brexit që nga referendumi, sugjeron se ndryshimi është nxitur nga dyshimet midis votuesve laburistë që mbështetën largimin.

Si rezultat, tendenca është më e rreptë në veri të Anglisë dhe Uellsit – krahina të laburistëve në të cilën ndjenja e Brexit duket se po ndryshon. Zhvillimi do të krijojë presion mbi Jeremy Corbyn për të zbutur kundërshtimin e partisë për të rishikuar largimin e Britanisë nga BE.

Hulumtuesit në kompaninë analitike të konsumatorëve Focaldata përpiluan të dhëna duke modeluar dy sondazhe të YouGov me më shumë se 15,000 njerëz, të kryera para dhe pas publikimit nga Theresa May të marrëveshjes së propozuar për Brexit më 6 korrik.

Ajo kombinoi votimin me informacione të detajuara të regjistrimit dhe të dhënave nga Zyra për Statistikat Kombëtare. Studimi u organizua bashkarisht nga Best për Britaninë, e cila po bën fushatë kundër Brexit dhe grupi anti-racist Hope Not Hate.

632 zona në Angli, Skoci dhe Uells u shqyrtuan për studimin. Ajo gjeti se 112 kishin kaluar nga “Largimi” në “Qëndrim” në BE.

Analiza e re sugjeron se tani janë 341 zona me mbështetje mbijetese nga shumica, nga 229 që ishin në referendum.

Një zonë ka ndërruar përkrahjen në Skoci dhe 97 në Angli, ndërsa 14 nga 40 zonat zgjedhore në Uells kanë ndryshuar nga pro “Brexit” në kundërshtim të tij. Në përgjithësi, modeli e vë qëndrimin në BE në mbështetjen e 53% të popullsisë, me 47% që mbështesin largimin nga unioni.

Ajo sugjeron se tani ekziston një shumicë kundër Brexit në Skoci dhe Uells – që nënkupton presion më të madh mbi bashkimin pas largimit të Mbretërisë së Bashkuar. Votuesit e rinj dhe ata nga pakicat etnike kanë nxitur gjithashtu kalimin për të qëndruar në BE.

Sondazhi tronditës për politikën britanike vjen në një kohë që kryeministrja ke ende për të negociuar mbi votimin në Parlament mbi Brexit dhe gjithashtu në kohën kur po qarkullon ideja për mundësinë e një votimi parlamentar mbi marrëveshjen përfundimtare për Brexit.

