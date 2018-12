Organizata joqeveritare “Nëna dhe Fëmija” nëpërmjet ligjit për qasje të lirë deri tek informatat me karakter publik thuajse një vit kërkon nga Komuna e Tetovës për të pasur qasje te plani lokal aksionar ekologjik i Komunës, por edhe pse kryetarja, Teuta Arifi ka premtuar se do të jetë transparente, Komuna u ka kthyer përgjigje sipërfaqësore dhe jo atë që ata e kanë kërkuar, njofton Portalb.mk.

Shoqata joqeveritare Nëna dhe Fëmijë me 3 nëntor të vitit 2018 ka bërë një kërkesë deri te Komuna e Tetovës për të pasur qasje te plani lokal aksionar ekologjik i Komunës se Tetovës për veprimtari ekologjike ose plani aksionar i cili hartohet në bazë të nenit 13 të Ligjit për Mbrojtje të Mjedisit.

Komuna e Tetovës kërkesës së Shoqatës Nëna dhe fëmijë i është përgjigjur me 28 dhjetor të vitit 2017 edhe atë siç thonë nga kjo shoqatë me një përgjigje të marrë nga interneti për planin aksionar ekologjik të Komunës së Tetovës. Për këtë arsye nga LNF kanë kërkuar edhe përgjigje plotësuese, kurse Komuna më 14 dhjetor në vend të planit Ekologjik, u ka dërguar Planin ekonomik.

Nga kjo Lëvizje e vlerësojnë si skandaloze përgjigjen e Komunës.

“Lëvizja Nëna dhe Fëmija” duke u bazuar në ligjin për qasje të lirë deri tek informata me karakter publik kërkoi nga Komuna e Tetovës për të pasur qasje tek Plani Lokal Aksionar Ekologjik i Komunës. Nga Komuna e Tetovës na erdh përgjigjja skandaloze me Planin Akcionar Ekonomik!!!”, kanë njoftuar nga Lëvizja Nëna dhe Fëmija.

Burime zyrtare thonë se joserioziteti i komunës së Tetovës po shqetëson edhe Brukselin, sepse puna e kësaj komune është larg standardeve evropiane.

Portalb më poshtë do të sjell edhe përgjigjen e komunës së Tetovës në gjuhen shqipe duke mos korrigjuar as edhe një presje nga përgjigja e komunës.

Përshkrim i masave për përmirësimin e kualitetit të ajrit

Ndërim i sistemit të vjetër të ngrohjes të cilët shfrytëzojnë derivate të forta për nxemje modern përfshirë këtu dhe peletit me ndihmë financiare dhe subvencionim.

Vendosja e ndalesës për ngrohje me material joadekuate dhe mbeturina të cilat mund të shfrytëzohen për amvisëri.

Promovim i nevojës për shfrytëzim të drurit kualitativ për amvisëri.

Rekomandim për pastrim të përhershëm të oxhaqeve dhe inspektim të furave private dhe shporetëve.

Studim për vlerësim të mundësisë së vendosjes së ngrohjes qendrore.

Rekomandim për shfrytëzim të burimeve modern të energjisë (solare, geo termalna).

Ndalesa e paraqitjes së pluhurit nëpër rrugë, pastrimi i tyre dhe trotoareve.

Studim për formim të zonave me emision të ulët (LEZ-Loë emission zone) në qendër të qytetit.

Ulje të lëvizjes në komunikacion: sinkronizim të semaforëve dhe ndërim të tyre me rreth rrotullim.

Sistemim të komunikacionit.

Implementim të politikave për prokurim të gjelbërt public për makina të cilat shfrytëzohen nga administrata publike.

Zhvillim të sistemit për marrje të motorçikletave elektrike dhe biçikletave.

Me vendim të këshillit është formuar edhe ndërmarja për transport publik. gaz.zyrtare nr. 17/2014.

Politika për parkim dhe pagesë në qendër të qytetit.

Zhvillim të rrjetit për shtigje të biçikletave, largim të pengesave urbane dhe vendosje të lokacioneve të sigurta për parkim të tyre.

Formim të zonave të reja për këmbësorë.

Ditët për automobil.

Mbikqyrje të përhershme të instalimeve me leje A dhe B-Iskz si dhe misionin e tyre.

Kontrollë të përhershme të pluhurit në lokacionet e ndërtimit dhe lokacionet ku bëhet rrënimi i objekteve, spërkatja me ujë dhe larja e përhershme e gomave të kamionëve.

Përmirësimi i ndriçimit publik. Llampa LED.

Mbrojtja e hapësirave të gjelbërta dhe zgjerimi i tyre në hapësirat urbane.

Masa për rritje të vetëdijes publike: masa informative të cilat kanë qëllim rritjen e vetëdijes dhe ndryshimi në sjelljen për të njejtin qëllim.

Sipas OJQ-së këto masat e marra nuk janë adekuate, për këtë ata kanë kërkuar informata shtesë, se deri ku kanë arritur masat e reja.