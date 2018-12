Analisti i njohur amerikan dhe bashkëpunëtori i lartë i Qendrës për Analiza të Politikave Evropiane (SEPA) në Uashington ka dhënë paralajmërime të këqija për Maqedoninë. Ai në një analizë të tij ka vlerësuar se e ardhmja e Maqedonisë do të jetë një fotografi e zezë, në rast se nuk do të zgjidhet emri..

“Në skenarin më të keq, Maqedonia heq dorë nga ndryshimi i emrit dhe i kthehet statusit të ngrirë para dyerve të mbyllura të NATO-s dhe BE-së. Qeveria e moderuar socialdemokrate do të bie, ekonomia do të shënojë rënie, nacionalizmi do të rritet, do të rriten tensioned ndëretnike, dhe do të shpërthejnë trazirat qytetare”, ka shkruar Bugajski.

