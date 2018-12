Zëvendës kryeministri Bujar Osmani është ndier i entuziazmuar nga pritja e fundvitit që sot u mbajt në hotelin Aleksandar Palace në Shkup, nën organizimin e kryetarit të kësaj partie, Ali Ahmeti. Pas këtij organizimi, Osmani e ka paralajmëruar vitin 2019 si vit të BDI-së, shkruan Gazeta Lajm.

“Me mund jovetiak, me përkushtim, por edhe me urtësi të liderit Ali Ahmeti, arritëm 2018 ta bëjmë vit të integrimit si në plan të brendshëm, por edhe atë të jashtëm. Tani kur i rregullojmë përshtypjet, kur tërheqim linjë, me bindje të plotë mund të porosisim – viti 2019 do të jet vit i Bashkimit Demokratik për Integrim!”, ka shkruar Osmani në Facebook, duke postuar edhe ca fotografi nga pritja e sotme.