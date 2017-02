Bujqit grek kërcënojnë: Do t’i bllokojmë të gjitha kalimet kufitare me Maqedoninë

Protestat e bujqve grek nuk do të ndalen, përkundrazi mundet që të përforcohen edhe më shumë. Është paralajmëruar edhe bllokimi i kalimit kufitar në Dojran, si dhe linja e hekurudhës e cila kalon nëpërmjet Idomenit me çka lidhja mes Greqisë dhe Maqedonusë pothuajse do të jenë tërësisht në ndërprerje.

Kalimi kufitar Evzoni në anën greke është e bllokuar gati një javë, kurse komunikacioni është rikahëzuar në kalimet tjera kufitare me qëllim për hyrje dhe dalje në territorin e Greqisë. Bujqit nga Greqia kërkojnë reforma dhe bisedime të drejtëpërdrejta me qeverinë e cila nuk ka hasur në kërkesat e tyre.