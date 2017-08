Bukuroshe me forma perfekte, këto janë velinat e reja që do të shohim çdo ditë në ekran (FOTO)

Vajzat e reja të cilat do të marrin pjesë në konkursin e përzgjedhjes së dy velinave të reja të emisionit “Fiks Fare” duken të gjitha në formë.

Në fazën finale kanë shkuar 8 prej tyre dhe kjo është përcjellë për publikun nga gazetarja e njohur si Paloma.

Ajo ka ndarë në disa Instastory në profilin e saj në Instagram disa video ku duken vajzat duke kërcyer.

Këto vajza do të marrin famë ashtu edhe si shumë të tjera para tyre. Ku i dihet me shumë mundësi do të përfundojnë si moderatore në televizione pasi të lënë këtë pozicion.