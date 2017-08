Bunjaki shpall listën për Kroacinë dhe Finlandën

Kosova do të ballafaqohet me Kroacinë (2 shtator) në Zagreb dhe (5 shtator) me Finlandën në Shkodër, në ndeshjet kualifikuese për Kampionatin Botëror “Rusia 2018”. Kosova është në Grupin I dhe në fund të renditjes, me një pikë të mbledhur. Trajneri i kombëtares kosovare, Albert Bunjaki, shpalli listën e futbollistëve për këto dy ndeshje. “Përqendrimi i parë maksimal do të jetë me Kroacinë”, – ka thënë ai. Bunjaki ka ftuar 22 futbollistë për këto dy ndeshje. Për herë të parë është ftuar Ardin Dallku nga Vorskla Poltava e Ukrainës.

Lista e lojtarëve

Portierë: Samir Ujkani (Cremonese), Adis Nurkoviç (Flamurtari i Vlorës), Bledar Hajdini (Trepça ’89); Mbrojtës: Amir Rrahmani (Dinamo Zagreb), Bajram Jashanica (Skënderbeu), Mërgim Vojvoda (Mouscron), Ardin Dallku (Vorksla Poltava); Benjamin Kololli (Lausanne), Leart Paçarada (Sandhausen), Lirim Kastrati (Roma);

Mesfushorë: Enis Alushi (Nurnbergu), Hekuran Kryeziu (Luzerni), Besar Musolli (Kukësi), Bernad Berisha (Akhmat Grozny), Besar Halimi (Brondby), Valon Berisha (Salzburg), Arbër Zeneli (Heerenveen), Donis Avdijaj (Schalke 04), Milot Rashica (Vitesse);

Sulmues: Erton Fejzullahu (Kalmar), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wed) dhe Vedat Muriqi (Genclerbirligi).