Burgu më luksoz në botë, të burgosurit kanë gjithçka -Foto

Danimarka ka vendosur të ndërtojë burgun më luksoz në botë ku të burgosurve nuk do t’u mungojë asgjë përveç lirisë. Burgu Storstrøm do të ketë një kapacitet prej 250 të burgosurish dhe të jetë sa më pak i nstitucionalizuar.

Ky do të jetë vendi u vuajtjes së dënimit më human dhe socializues në botë, me arkitekturë që mbështet mirëqenien mendore dhe fizike të të burgosurve dhe gjithashtu siguron një vend pune të sigurt dhe të këndshëm për punonjësit.

Qasja e përgjithshme arkitektonike ishte të krijohej një ndërtesë në të njëjtën shkallë dhe me të njëjtën strukturë, duke përfshirë rrugët dhe sheshet. Kjo do të sigurojë një përvojë të njohur dhe të larmishme të mjedisit të burgjeve dhe do të minimizojë atmosferën institucionale të burgut. Struktura e qytetit gjithashtu i ngjan fshatrave përreth, dhe kështu është një element natyror i peizazhit.

Njësitë kanë qasje në një dhomë të madhe të ditës dhe një kuzhinë të përbashkët, ku të burgosurit përgatisin ushqimet e tyre. Hapësirat e dhomës së ndenjës janë zbukuruar me ngjyra të cilat janë më pak institucionale.

Aktiviteti fizik është gjithashtu i rëndësishëm për mirëqenien sociale të të burgosurve, prandaj si brenda ashtu edhe jashtë, ka mundësi për sport, lojëra dhe stërvitje fizike.