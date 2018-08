Burrat në Kosovë kanë vrarë 100 gra, ja lista me emrat e tyre

Listës së gjatë të grave që po vriten nga burrat, të martën mbrëma, iu shtua edhe emri i Valbonë Nrecajt dhe vajzës së saj të mitur. Vrasja e rëndë që tronditi Kosovën ndodhi brenda shtëpisë së familjes së Valbonës. Dyshohet se burri i saj, Pjetër Nrecaj shtiu me armë zjarri në drejtim të gruas dhe vajzës së tyre të mitur. Burrat që vetëm të fortë nuk janë, ata që me armë dhe dhunë fizike po “dëshmojnë forcën” karshi gjinisë së kundërt, kanë krijuar një listë të gjatë emrash të grave dhe vajzave të vrara. Emrat e këtyre viktimave, në total 100, që nga dje po qarkullojnë në internet.

Për Valbonën dhe vajzën e saj, të hënën në Gjakovë do të protestohet me sloganin “Mjaft më me Vrasjen e Vajzave dhe Grave”. Kjo protestë është paralajmëruar nga Rrjeti i Grave të Kosovës.

Përmbledhja e disa rasteve kur gratë u vranë nga burrat ndër vite, të japin përshtypjen se në Kosovë po krijohet ambient i pasigurt.

Në nëntor të vitit të kaluar Sevdije Berisha nga Peja, gjatë kohës kur po flinte u godit me sëpatë nga bashkëshorti i saj, Isen Berisha. Pas plagëve të rënda gruaja ndërroi jetë në QKUK. Ai kishte plagosur rëndë edhe rejën shtatzënë. Vdekja e Sevdisë ndodhi dy ditë para shënimit të Ditës Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës Ndaj Gruas.

Në muajin dhjetor, në fshatin Radishevë të Skenderajt, Feride Tahiri, u vra me pushkë në sy të fëmijëve nga bashkëshorti i saj, Xhevdeti. Ai nuk e kishte lënë me kaq. Aktin e tij e kishte vazhduar edhe në fshatin fqinj, Runikë, ku kishte lënë të plagosur rëndë, motrën e gruas, Fitoren dhe burrin saj, Dritonin.

24-vjeçarja nga Deçani, Donjeta Pajaziti, u grabit dhe u vra me dy plumba në kokë. Tek pas gjashtë javëve u gjet në Bjeshkët e Strellcit.

Gruaja 35 vjeçe nga Gjakova, Dafina Zhubi, u gjet e vdekur në banesën e të dashurit të saj. Familjarët thanë se ndaj saj u ushtrua edhe dhunë fizike.

Zejnepe Bytyqi-Berisha nga Suhareka u ther për vdekje me thikë nga bashkëshorti i saj edhe pse 16 herë kishte denoncuar dhunën në polici.

26-vjeçarja nga Vushtrria, Arianita Zahiti, vetëm 5 javë pasi kishte nisur jetesën në Gjermani te bashkëshorti i saj Avdyl Nasufi, u gjet e vrarë me thikë. Vrasjen e saj e ka pranuar ish-burri Nasufi, i cili me të kryer krimin është dorëzuar tek autoritetet gjermane.

Sidoqoftë, Policia e Kosovës nuk kishte arritur të parandalonte vrasjen e Valbonës dhe vajzës së saj edhe pse e ndjera kishte njoftuar policinë pak orë para vdekjes se po kërcënohej nga bashkëshorti. Valbona kishte denoncuar në polici burrin e saj edhe më parë për shkak të dhunës që ai ushtronte ndaj saj.

Rastet e dhunës në familje janë në rritje. Në statistikat e Policisë së Kosovës dhënë Gazetës Express bëhet e ditur se gjatë periudhës janar-qershor 2018, janë evidentuar gjithsej 628 raste të dhunës në familje.

Sipas këtyre statistikave, gjatë vitit 2015 janë evidentuar 1038 raste të dhunës në familje, gjatë vitit 2016, 1227 raste dhe gjatë vitit 2017 gjithsej 1269 raste të dhunës.

“Numri i viktimave sipas gjinisë: në vitin 2015: 869 femra dhe 202 meshkuj, në vitin 2016: 988 femra dhe 259 meshkuj, në vitin 2017: 958 femra dhe 261 meshkuj, në periudhën janar-qershor 2018: 500 femra dhe 115 meshkuj”, thuhet më tej në statistikat e Policisë.

Për vrasjen e dyfishtë që ndodhi të martën mbrëma në Brekoc të Gjakovës kanë reaguar dhe dënuar këtë akt krerët shtetërorë, shoqëria civile dhe qytetarë të shumtë. /Gazeta Express

Lista me emrat e grave të vrara që po qarkullon nëpër rrjetet sociale:

1. Zejnepe Bytyçi

2. Diana Kastrati

3. Donjeta Pajazitaj

4. Antigona Morina

5. Fildeze Hafizi

6. Natasha Kazanxhi

7. Manjola Luzi

8. Afize Lila

9. Eltelva Ndoka

10. Zhazivare Dervishi

11. Liljana Ruko

12. Alketa Llapushi

13. Lumturie Xhilaj

14. Ilda Dervishi

15. Ariela Murati

16. Adriana Shaholli

17. Vergjinushe Hasani

18. Eleni Basho

19. Megi Jokiçi

20. Naime Abazi

21. Arze Biba

22. Lule Cara

23. Leonora Kaloçi

24. Lahe Sina

25. Shqiponja Miza

26. Rajmonda Sota

27. Thellëza Lelaj

28. Marie Çuku

29. Alma Gjata

30. Dane Prendi

31. Pranvera Muslika

32. Manjola Koxhaj

33. Marjana Bregu

34. Fatbardha Tafa

35. Fatjona Sula

36. Miranda Shtjefni

37. Eliverta Çoçka

38. Rolanda Doku

39. Ajshe Vata

40. Lime Dedej

41. Azbie Myftari

42. Manushaqe Çeliku

43. Ahsinja Krytha

44. Nertila Petriti

45. Vasilila Muço

46. Valentina Begu

47. Sonila Tafa

48. Mereme Pashai

49. Gjyste Paplekaj

50. Lumturi Selimaj

51. Mimoza Nikolli

52. Valbona Çarçani

53. Alketa Cani

54. Anxhela Haga

55. Feride Prokshi

56. Sose Metushi

57. Miradie Hetemi

58. Xhulieta Çuni

59. Suela Sula

60. Z.C (66 vjeçe)

61. Elsina Hidershaj (Emmy)

62. Migena Këllezi

63. Arianita Zahiti

64. Shkurte Veseli

65. Liljana Rukaj

66. Valbonë Nrecaj

67. Fjoralba Nonaj

68. Fatime Selmanaj

69. Seneada Selmanaj

70. Erjeta Avdyli

71. Irena Sela

72. Fatmira Deda

73. Dije Lita

74. Resmije Goxhaj

75. Liljana Zhehza

76. Liljana Uzo

77. I. Çekakani

78. Marte Malndrea

79. Dallëndryshe Jazxhi

80. Lumturie Xhilaj

81. Nurije Metallari

82. Natasha Kazanxhiu

83. Irena Seli

84. Alda Canaj

85. Mbarime Canaj

86. Denisa Demaj

87. Liljana Arapi

88. Greta Baja

89. Jonida Çanaku

90. Yllka Xhiko

91. Zyra Lila

92. Alma B.

93. Elida Osmani

94. Brunilda Hoxha

95. Lidia Nusdorfi

96. Ermira Arapi

97. Diana Zhubi

98. Sevdije Berisha

99. Valbonë Marku

100. Vajza e Valbonë Markut

Loading...