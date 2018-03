Gazeta Lajm do ju sjellë një sërë shkrimesh nga jeta dhe veprimtaria e dëshmorëve të Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare. Shkrime këto që janë të marra nga libri “Dëshmorët e kombit”, shkruar nga historiani Dr. Minir Ademi.

ABDULMEXHID SHAHINI (21.09.1987 – 04.07.2001)

Abdulmexhid Shahini lindi më 21.09.1987 në fshatin Sllupçan. Ishte nxënës në klasën e VII në shkollën fillore “Faik Konica”. Ishte fëmija i pestë në familjen e Selajdinit i cili kishte tri vajza e tre djem. Abylmexhidi vendosi t’i bashkëngjitet radhëve të UÇK-re në kohën më të re.

Nëna e tij kujton: ‘Abdylmexhidi ishte fëmija më i urtë në familje. Kishte dëshirë të madhe të ngiste veturë. Unë i thoja: ti rritu, e pasi ta marrësh lejen, babi do ta blejë një veturë të re. Por dëshira e tij mbeti e parealizuar’,- rrëfen nëna me lotë në sy. Prindi përpiqej ta dërgonte në Likovë e ta largonte nga Sllupçani, por Abdylmexhidi refuzonte kategorikisht. I thonin ti je ende shumë i ri, lufta është obligim për njerëz më të moshur se ti, por ai mbrohej me fjalët: ‘Çka ka lidhje pse unë s’kam mjekër, çfarë dallimi ka këtu?! Burrëria është në zemër, e jo në mjekër. Zaten disa me mjekra rrinë në bodrume ose ia kanë mbathur nga frika. Unë dua të luftoj, edhe nëse vdes. Ne njëherë kemi për të vdekur, kurse është nder i madh të vdiset në mbrojtje të popullit e të atdheut’.

Edhe pse familja dëshironte ta pengonte për shkak të moshës shumë të re, Komanda Ushtarake në krye me komandant Ejup Halimin, e pa të arsyeshme ta shënojë Ambdylmexhidin në radhët e UÇK-re. Me të hyrë në radhët e ushtrisë çlirimtare, si anëtari më i ri ishte më i respektuari, sidomos nga Ismet Debëlldeja, komandant batalioni. Çdo ditë në mëngjes Ambdylmexhidi dëshironte të takohej me komandantin për të marrë urdhra të reja, për zbatimin e të cilave Abdylmexhidi ishte i etshëm.

Prej 26.03.2001 në familjen e Selajdinit qëndroi komanda ushtarake. Tetë ditë aty ishin Maliq Ndreca, k.Ibishi, Hisni Shaqiri, Sadulla Duraku, k.Shpati, Ulsiu e shumë të tjerë. Ushtarët që më së tepërmi u sollën mirë me dëshmorin ishin: Ejup Halimi, Hidaver Reka, Ekrem Dardhishta, Ajdin Debëlldeja, ndërsa shoku më i afërt i dëshmorit ishte Avdil Saqipi me pseudonimin Rusi. Po ashtu atë e donte tepër edhe komandant Teli. Kjo shihet edhe me faktin se kur ra dëshmor Abdylmexhidi më 04.07.2001, Teli mori aksion të ashpër kundër forcave paramilitare sllavo-maqedonase. Aksioni zgjati tërë natën deri në mëngjes, ndërsa operacionin luftarak e udhëhoqi komandant Indiani. Abdylmexhidi ndërroi jetë në lule të rinisë. Ai ishte leksioni më i mirë për gjithë të tjerët që ishin shumë më të rritur se ai. Me vetëmohimin dhe vendosmërinë e tij për të luftuar, Abdylmexhidi tregoi se guximi nuk njeh moshë, se zemra e madhe mund të gjendet edhe në trupin e një fëmije të vogël. Ai shkoi pa pasur fatin ta shijojë lirinë për të cilën u fliua, por kujtimi për të gjithmonë do të mbesë i paharruar.

NDRIÇIM KOXHA (24.05.1971 – 07.08.2001)

Ndriçim Koxha lindi më 24.05.1971 në fshatin Gzavesh, komuna e Dorës, Librazhd. Babai Sherifi e nëna Zonjë kishin gjashtë fëmijë: Bujari, Shpresa, Ndriçimi, Fidani, Filja, Selvija, Trëndelina dhe Gurija.

Ndriçimi ishte i martuar me Ardianën, me të cilën kishin djalin Adnandin (4). Ndriçimi për t’i siguruar familjes kafshatën e bukës, punonte punë krahu. Siç thekson bashkëshortja e Ndriçimit Ardiana, nga kushtet shumë të vështira që kishin, nuk mund t’ia siguronin fëmijës së vogël as kushte minimale për jetesë. Ndriçimi nëntë vite kishte punuar në Maqedoni dhe gjatë qëndrimit të gjatë kishte krijuar lidhje të forta familjare me banorët vendas. Në kohën e fillimit të luftës gruas së tij i kishte thënë se ata njerëz janë në gjendje shumë të vështirë nga pushteti maqedonas, prandaj është momenti që vëllezërve tanë atje t’u dalim në ndihmë, ashtu që edhe ata ta fitojnë lirinë, sepse e meritojnë, se ata nuk kërkojnë asgjë më tepër se lirinë që i takon çdo njeriu, pa marrë parasysh se cilit nacionalitet i takon. Ardiana thotë: ‘Këto ishin fjalët e tij që m’i tha para se të nisej në luftë. Shtatë vjet kemi qenë në lidhje martesore me Ndriçimin. Pas dy viteve na lindi djali, i cili do ta trashëgojë Ndriçimin’. Gjatë bisedës me Ardianën, djali i vogël katër vjeçar Adnandi rrinte i qetë pranë tavolinës dhe shpesh e pëshpëriste emrin e babait. Ai e kërkonte duke mos e kuptuar se babai i kishte rënë dëshmor dhe kurrë nuk do ta ketë rastin ta shohë në jetë. E kërkonte pa ndërprerë dhe i parashtronte pyetje nënës për babain e tij, se pse nuk shfaqet asnjëherë ai, të paktën në momentet kur ne kishim shkuar për t’u interesuar për të. Ishin momente shumë prekëse dhe ishte shumë vështirë të përshkruhej për shkak të dhimbjes ndaj fëmijës, më shtangej dora.

Ardiana thotë: ‘Para se të nisej Ndriçimi në luftë m’u afrua dhe më tha se do të merrte rrugën e gjatë e të mundimshme. Ishin momente shumë të vështira të ndarjes, por ideali ishte i madh. Më tha: ‘Edhe pse po të lë shumë të re, bëhu e ndershme e mos më tradhto! Do të jesh bashkëshorte e një trimi pjesëmarrës i luftës për lirinë e popullit shqiptar. Mua nuk më kënaq që vetëm shqiptarët në Shqipëri t’i gëzojnë të drejtat e tyre, e kjo t’u mungojë shqiptarëve në trojet e tjera. E shoh të nevojshme të jem në mesin e vëllezërve të mi’.

Ishin fjalë të rënda. Më pikuan lotët, por ai ishte shumë i fortë dhe më tha: ‘Bëhu e fortë dhe mbaje premtimin që do të kujdesesh për djalin deri në fund të jetës. Nëse mbetet pa babë, mos të mbetet edhe pa nënë. Dhe prej atij momenti më nuk jam takuar e as nuk jam dëgjuar me Ndriçimin. Mirëpo një gjë e di se premtimin do ta mbaj dhe përveç Ndriçimit – bashkëshort tjetër në jetë nuk do të kem. Gjithë jetën do t’ia kushtoj djalit tim të vogël Adnanit’, – përfundon Ardiana.

PAJTIM ROCI (23.09.1980 – 07.08.2001)

Pajtim Roci lindi në vitin 1980 në fshatin Has-Krum, Kukës. Shkollën fillore e kreu në vendlindje. Babai Ahmeti e nëna Gjule kishin tetë fëmijë: Samiun, Florën, Fatriun, Advijen, Sherifen, Gazmenin, Linditën dhe Pajtimin, i cili ishte ishte fëmija i tetë. Babai i tij Ahmeti thotë: ‘Pajtimi ishte shumë i zoti. Në Greqi punonte punë fizike. Prej të gjithë fëmijëve që kisha, Pajtimi më dëgjonte më shumë dhe sillej më së miri me mua. E kisha krah të fortë. Çdoherë bisedonim tema të ndryshme. Edhe pse ishte i ri, prapëseprapë dallohej me vetëdije të lartë kombëtare. Ai nuk bënte dallim se ku jetonin shqiptarët. Për të çdo shqiptar ishte vëlla, kudo që të jetonte ai. Gjatë kohës kur zhvillohej lufta në Maqedoni, ai ndodhej në Shqipëri. Një natë në bisedë e sipër më njoftoi se do të shkoj për të marrë pjesë në luftë. Më tha se ‘e ndjente nevojë që t’u dalë në ndihmë vëllezërve në Maqedoni’.

Duke e parë vendosmërinë e tij, nuk ia prisha qejfin, por i dhashë përkrahje, duke e këshilluar të sillej mirë me shokë gjithkund, se lufta është e vështirë. I thash: ‘Në çdo rast duhet të jesh i përgatitur për në luftë. Do të ndjekin situata të ndryshme, kurse ti je i ri dhe duhet t’i kuptosh gjërat ashtu siç i takon një luftëtari të lirisë’. Unë si prind isha i vetëdijshëm se ndoshta edhe nuk do të më kthehet i gjallë nga lufta, por nuk pata zemër që të ndali. Vetë i thashë: ‘Vazhdo biri im se sot po të shoh se qenke bër burrë për ta hapur pushkën e për t’i çliruar tokat e robëruara!’ Nga fytyra e tij shihej gëzimi. Kur e pashë në atë moment ashtu, m’u hoq mërzia krejt dhe i thashë vetes se pa dhënë ne djem për komb, liria nuk fitohet, sepse të gjitha gjërat falen, ndërsa liria nuk falet por fitohet me gjak. E porosita që gjithherë të ecte me kujdes e mos të bjerë në gracka të ndryshme.

Pajtimi ishte i fuqishëm. Ushtronte, stërvitej dhe përgatitej sikur ta dinte se një ditë prej ditësh do t’i nevojitej kombit. Pajtimi mori rrugën e pakthim drejt Maqedonisë. Prej atij momenti më nuk pata rastin të takohem me djalin më të vogël që aq shumë e desha, të cilin e dalloja nga tetë fëmijët e tjerë. Kur më kujtohet vendosmëria e tij, momenti i kërkimit të lejes nga unë dhe gëzimi i madh që pati për të marrë pjesë në luftën e Maqedonisë, po më hiqet mërzia dhe unë si baba jam krenar që pata djalë të tillë, që u tregua i gatshëm në atë moshë të re të luftojë për të mirën e popullit shqiptar, pa marrë parasysh se ku shtrihen shqiptarët.

ARBEN BAJRAMI (05.07.1977 – 07.08.2001)

Arben Bajrami lindi më 05.07.1977 në Shkup, komuna e Çairit. Filloren e kreu në vendlindje në shkollën “26 Korriku”. Babai Nehati e nëna Saime kishin dy fëmijë, një djalë të vetëm Arbenin dhe vajzën Ajtenen. Gjatë rrëfimit prindërit tregojnë se që nga fillimi i luftës në Kosovë, Arbeni vendosi të marrë pjesë në luftë. U inkuadrua në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, komanda e zonës operative të Dugagjinit. Në vërtetimin e lëshuar në muajin qershor 1998 thuhej: Arben Nehat Bajrami nga Shkupi është ushtar i UÇK-së me shërbim në Smolicë, ku qëndroi një muaj, e pastaj në Prekaz të ulët te kodralitë dhe përsëri është kthyer në Smolicë, ku shërbeu deri në fund’. Vërtetimi është i nënshkruar nga ndihmëskomandanti për administratë Emrush Xhemaili. Nëna e tij thotë: ‘Arbeni qysh si i ri ishte shumë i dhënë pas Islamit. Duke u nisur nga parimet islame para se të nisej për në luftë kërkoi leje nga nëna dhe babai. Më pat thënë se më e udhës është të marr leje, përndryshe e kam të lejuar nga aspekti fetar të shkojë edhe pa lejen tënde, sepse jam duke shkuar për t’i shërbyer popullit tim, sepse na është nëpërkëmbur liria, kurse kur je në robëri s’ka kohë për komoditete të tilla, që të shkohet sipas rregullave e procedurave. Duke e parë se ishte i vendosur me ose pa dashje u detyrova të bëhem e fortë dhe djalit të hasretit që e kisha rritur me shumë mundime t’ia jap lejen, duke ia zgjatur dorën dhe duke e përqafuar me mall. E përcolla ashtu në luftën e Kosovës. Mirëpo deshti Zoti që ai shpëtoi nga ajo luftë shumë e rëndë e me shumë rrëziqe siç tregonte edhe vetë Arbeni. Me fillimin e luftës në Tanushë, ai nuk qëndronte i qetë. Sërish më kërkoi leje, duke u përpjekur të më bind se ai është veç një ushtar me përvojë të madhe ushtarake dhe se në luftën e Maqedonisë do të jetë më lehtë për të. “Unë, – thoshte ai, e njoh më mirë këtë terren dhe bëhet fjalë për vendin tim, për popullatën tonë që sa vite të përvuajtur”. Arbenin gjithmonë e mundonte zgjidhja jo e drejtë e çështjes shqiptare, prandaj fillimin e luftës në Maqedoni ai e pranoi si luftë të drejtë në të cilën duhej luftuar për të fituar lirinë dhe barazinë. Ai u inkuadrua në radhët e UÇK-re në Maqedoni, në njësitin e komandant Telit. Në të gjitha betejat hidhej në pikat më të rrezikshme të vijës së fronit, si për shembull te bunari i Sllupçanit, në luftën e Mateçit etj. Arbeni siç thonë edhe shokët e tij të luftës, asnjëherë nuk iu shmang vendeve më të rrezikuara, por përkundrazi i zgjedhte mu ato. Me të arritur Teli në Sllupçan, kërkoi të takohej me shokun e tij Arbenin. Dukej se të dy ishin njohur që nga lufta e Kosovës ose gjatë qëndrimit të Telit në Shkup. Arbeni me njësitin e Telit zhvillonin beteja ndër më të ashprat në luftën e Mateçit. Pas fitores së UÇK-re, atëherë kur u arrit dëbimi i forcave maqedone nga fshati Mateç, Arbeni me njësitin Teli u kthye në Hotël. Pas paraqitjes së rrezikut për zgjerimin e luftës në Nikushtak dhe Haraçinë, Arbeni përsëri ishte ndër të parët që u paraqit për të marrë pjesë në betejat e këtyre zonave. Pas pesë ditë lufimesh, bashkë më shumë shokë të tjerë, Arbeni me shokët e tij rishtazi doli fitues, duke i zmbrapsur forcat policore- ushtarake maqedonase. Forcat e UÇK-re e morën nën kontroll Haraçinën. Njësiti i Telit u kthye së bashku me Arbeni në Hotël’. Sipas nënës së Arbenit, djali i saj gjatë gjithë ofansivës së Haraçinës çdoherë është dëgjuar në telefon me Telin, e sidomos gjatë kohës së armëpushimeve. Nëna e tij shton: ‘Gjithherë porosia ime ishte që të ruhet. I thosha të kam nëna djalë hasreti’, e ai ma kthente me fjalët: ‘Mos ke dert nënë se së shpejti do të kthehem e do ta fitojmë luftën’. E kishte bër si rregull që në çdo mëngjes në ora 7.30 të lajmërohej në telefon. Çdoherë isha unë ajo e para që e kapja receptorin e telefonit. Bëhesha shumë e fortë dhe përmbahesha për të mos e mërzitur djalin tim. Në një rast kur degjuesen e kapi babai i Arbenit, në dy fjalët e para, filloi të qajë dhe e mbylli telefonin. Pas disa minutave prapë u lajmërua Arbeni, i cili filloi të më pyes se çfarë pati babai Ana. Arbeni më thirrte “Ana”. Ia ktheva me fjalët: ‘Ti e di se ai është ashtu i prekshëm’. Ai m’a kthehu me fjalët: ‘Ana ti je më e fortë e unë të kam ngja ty. Pastaj më tha se disa shtëpi kanë filluar ta lëshojnë Shkupin. Kërkoi mendimin tim se mos ne e kemi ndëmend të shkojmë ndokund a jo. Unë ia ktheva se ne nuk do të shkojmë askund. Do të qëndrojmë në Shkup, ndërsa ata që po e lëshojnë Shkupin nuk do të kenë mundësi të kthehen në Shkup. Nga këto fjalë ai filloi të qeshë, duke iu thënë shokëve të vet: ‘Shihni se çfarë nëne kam unë’. Në një rast gjatë luftës së Haraçinës ne nuk e kemi ditur se ai kishte qenë i plagosur në kokë. Kur e mora në telefon m’u lajmërua një shok i Arbenit. E pyeta se ku ishte Arbeni, ndërsa ai m’a ktheu se është te disa shokë. Pas një kohe Arbeni m’u lajmërua e më pyeti: ‘Ana a je mërzitur, pse më thërret?’ Unë ia ktheva: ‘Jo biri im Arben, por desha të dëgjoj për shëndetin tënd. Ndërkaq ai më tha se ishte mirë. Gjatë asaj kohe kisha kuptuar se ai kishte qenë në spital i plagosur. Ka qenë shumë interesant fakti se gjithëherë kur ne flisnim në telefon, asnjëherë nuk ka ndodhur të dëgjojmë ndonjë krismë a ndonjë ofansivë dhe gjatë gjithë kohës sa flisnim, ai thoshte se është qetë, s’jemi duke luftuar. Më pat thënë: ‘Ti vetëm lutu e bën “dua” për mua se Zoti do të më ruaj mua dhe shokët e mi’. Një natë para se të ndodhte likuidimi i grupit Telit, ku bënte pjesë edhe Arbeni unë fola në telefon dhe ai më tha se nesër do të kthehej në shtëpi. Unë i thashë: ‘Mos eja këto ditë se ende ka kontrolle, se ndoshta të zënë në kufirin e Kosovës e të burgosin. Unë mendoja se ai do të vijë nga Kosova në Maqedoni, ndërsa ai atë natë kishte qenë në Shkup shumë afër shtëpisë së dajës së vet në lagjen e Gazi Babës. Unë çdoherë në çdo mbrëmje i përcillja lajmet, për më tepër se edhe djalin e kisha në luftë. Për çudi atë natë kishte ndodhur rasti dhe ishte transmetuar në lajme likuidimi i Telit me shokë, por unë s’kisha dëgjuar. Të tjerët kishin dëgjuar dhe më lajmëruan në telefon, duke më thënë se çfarë është duke ndodhur para shtëpisë së vëllait tënd, se pse kishte aq shumë policë. Më thonin se diçka kishte ndodhur, kurse unë habitesha sepse nuk dija asgjë. Të tjerët e kishin ditur por mua nuk më tregonin. Bashkëshorti Nehati atë ditë nuk ishte në shtëpi. Vajza Ajtenja më thirri një taksi dhe rrugës për në Gazi Babë para se të arrinim gjatë rrugës radio lajmëroi se e kishin likuiduar komandant Telin. Taksisti më kishte njohur mirë dhe përnjëherë e fiku radion. Unë e pyeta se për çka bëhej fjalë, kurse ai më tha: ‘Natën i kanë zënë disa shokë të Telit’. Mua ende nuk më shkonte mendja dhe nuk e dija se në atë grup a mund të ishte edhe djali im. Arrita në shtëpinë e babait tim dhe aty pashë një numër të madh të policëve. Familja ime prapë nuk më tregonte se bëhej fjalë edhe për Arbenin.Të nesërmën kur u ktheva në shtëpi, u njoftova përmes televizionit shtetëror të Maqedonisë. Menjëherë e pashë dhe e njoha djalin tim Arbenin në atë dhomë ku ishte i shtrirë. Mirëpo u bëra e fortë. Më erdhi një forcë dhe thashë me vete se Zoti ashtu paska dashtë, e qenka shkruar të mbetem pa djalin tim të hasrtit. Babai Nehati thotë: ‘Pas pesë ditëve më 12.08.2009 u lajmërova në polici. Ata më dërguan në morgun e Shkupit, ku mbaheshin të vdekurit. Atë ditë nuk ma dhanë djalin, por vetëm më lejuan të hyjë për të parë se cili ishte djali im. Asnjë shok të Arbenit nuk e kisha njohur më parë, por duke e kërkuar Arbenin dhe duke e tërhequr çdo sanduk një nga një i pashë shokët e Arbenit: Telin, Ndriçimin, Pajtimin, Abazin, e më në fund arrita ta gjejë edhe djalin tim Arbenin. Pas disa ditëve e mora një veturë private dhe arritëm që ta marrim Arbenin nga morgu i Shkupit pa asnjë lloj dokumenti. Nga Buteli bashkë me djalin e vëllait arritëm ta vendosim në veturë dhe e dërguam në shtëpi, plot tri javë qëndrimi në morg. Duke u kryer cermonia fetare e varrimit, vërejta se Arbeni vetëm në pjesën e prapme të kokës ka pasur katër plumba. Kupën e kokës e ka pasur shumë të shtypur dhe vërehej qartë se kishte qenë i sulmuar në kokë. Në fytyrë nuk ka qenë aspak i prishur e as në trup. Supozojë të ketë qenë edhe i helmuar para se të vritej. Sipas disa të dhënave që i kam marrë më vonë më kanë treguar se ata në orët e vona të mbrëmjes ishin ushqyer me disa byrekë, por për këtë nuk jam shumë i sigurt. Dhe pas kryerjes së ceremonive fetare, Arbenin e varrosëm me nderimet më të mëdha në varrezat e fshatit Bojanë (prej nga rrjedh edhe babai i Arbenit Nehati). Atë ditë ishte ditë e dhimbshme për familjen tonë dhe për mbarë shqiptarët e Shkupit e më gjerë. Në varrimin e Arbenit, edhe pse situata ishte shumë e tensionuar, megjithatë morën pjesë një numër i madh i njerëzve. Në hyrje dhe në dalje të fshatit Bojanë dhe fshatrave të tjera ishin të pozicionuara disa punkte të policisë dhe ushtrisë maqedone. Si ndodhi rasti me djalin tonë ne nuk dimë ende asgjë, sepse nuk është punuar për zbardhjen e këtij rasti’. Nëna Saimja thotë: ‘Kurrë këtë dhimbje e këtë mall që kam për Arbenin nuk do ta kisha pasur sikur djali të më vritej në pikën e frontit. Por malli më shtohet dhe zemra më digjet se pse ndodhi që djalin tim ma likuduan në dhomë në mënyrë tinëzare. Më djeg dhe më dhemb tradhtia që e futi në kurth. Kjo më shqetëson çdo ditë që del drita e bie terri. Nuk më hiqet prej mendjes dhe syve ashtu i shtrirë në dhomën ku ishte i likuiduar. Kush e bëri këtë?,- pyes veten çdoherë. Pse pikërisht djalit tim Arbenit dikush t’ia mendonte këtë?! Ai gjithnjë ka qenë i dashur, i afrueshëm dhe i sjellshëm mes shokëve, si në jetën civile ashtu edhe në atë ushtarake. Kush ishte ajo dorë e zezë që ma mori djalin tim Arbenin?’ Duke i derdhur disa pika lotë nëna e mllefosur shprehet:‘Nëse është likuiduar nga dora e maqedonit nuk kam shumë fjalë, sepse unë më mirë prej tyre as që kam pritur, por nëse është prej dorës së shqiptarit hallall kurrë unë nuk ia bëj. Atë do ta ndjek pas kudo që të shkojë mallkimi im dhe Zoti e dënoftë në këtë dhe botën tjetër. Shtëpia ku ka ndodhur rasti ishte e mixhës tim, e Muzafer Halimit. Policia i kishin rrethuar në mëngjes dhe i morën Muzafer Halimin mixhën tim, dy vllezërit e mi Fikri e Hajredin Halimin dhe djalin e vëllait 16 vjeçarin Elhamiun. Pas tri ditëve Elhamiun dhe Fikriun e liruan, ndërsa Hajredin Halimin e morën dhe sot e kësaj ditë nuk e kthyen. Tash ne nuk dimë asgjë për zhdukjen e tij. Muzafer Halimi qëndroi katër muaj në burg, ndërsa Fikriu ishte i rrahur shumë. E kishin hudhur me thesë në kokë afër hotelit Aleksandër Pallas, ndërsa Elhamiun 16 vjeçar po ashtu me kokë në thes të rrahur e të maltretuar e kishin hudhur në parkun e Gazi Babës. Njerëzit e rastit të cilët i kanë gjetur i kanë prurë në shtëpi. Krejt kjo ngjarje është rënqethëse se si kanë mundur të ndodhin të gjitha këto tragjedi në familjen time. Në mendjen time mendoja se pas përfundimit të luftës do të bëhet më mirë për ne dhe për të gjithë shqiptarët, do të jemi më të lirë dhe do të jetojmë më mirë. Isha e bindur se pas gjithë atyre përpjekjeve që kishte bërë djali ynë me siguri se atë do ta punësojnë dhe do të jetojmë të lumtur në familje dhe gjithëherë mendimin e kisha për kah e mira. Asnjëherë kurrë nuk më shkonte mendja se unë do të mbetem pa djalin tim Arbenin’.