BUXHETI DO TË VOTOHET MË 22 DHJETOR, NË KUVEND NUK KISHTE KUORUM PËR PUNË (VIDEO)

Seanca e sotshme për propozim buxhetin për vitin e ardhshëm është shtyrë për më 22 dhjetor, me arsyetim se një pjesë e ministrave janë në seancën e përbashkët të qeverive me Republikën e Shqipërisë. Lëvizja Besa kritikoi shumicën parlamentare, duke thënë se në kohë kur vendoset në lidhje me dokumentin më të rëndësishëm ekonomik qeveria nuk është në gjendje të mundësojë kushte për punë në Kuvend. Partia opozitare e VMRO-DPMNE-së mbetet me qëndrimin se e bojkoton punën e Kuvendit përderisa anëtarë të partisë së tyre gjenden në paraburgim.

“Kishim informata se partia opozitare nuk do të marrë pjesë në seancën e buxhetit prandaj parashikuam se nëse nuk ka debat në seancën plenare është e jo logjikshme që të mbahen 5 ditë, aq sa maksimalisht lejon rregullorja për punë”, tha Tomisllav Tuntev, Deputet i LSDM-së.

“Po behet përndjekje politike ndaj atyre që nuk kanë mendime të njëjta politike me pushtetin me anë të burgimit të deputetëve, me burgim të artistëve, njerëzve të cilët e duan Maqedoninë”, tha Ane Lashkoska, Deputete e VMRO-DPMNE-së.

“Shumica parlamentare tregoi jo seriozitet me atë që nuk i kishte deputet e saj dhe me vetë këtë të ketë deputetë për të filluar debatin. Ne si deputet kërkojmë nga shumica parlamentare qasje në lidhje me këto çështje, duhet ti planifikojnë edhe deputetët dhe ti kenë në seancat plenare që të mund këto debate të zhvillohet në mënyrë normale”, tha Fadil Zendeli, Deputet i Lëvizjes BESA.