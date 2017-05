Caktohen arbitrat e javës së 34-të

Federata e futbollit të Maqedonisë (FFM) ka caktuar arbitrat, që do të jenë pjesë e javës së 34-të në LPFM.

Në ndeshjen derbi në Tetovë mes Shkëndijës dhe Rabotnickit drejtësinë do ta ndaj Dejan Jakimovski, kurse Marjan Gocevski do të paraqitet në “Telekom Arena” në ndeshjen Vardar-Renova.

Dimitar Meckarovski do të drejtoj përballjen në Cair, Shkupi-Bregallnica, kurse Stojance Stojanov do të udhëtoj në Prilep në takimin Pobeda-Makedonija GJP, kurse faton Mustafi do të ndaj drejtësinë në Kratovë në sfidën Sileks-Pelisteri./lajm