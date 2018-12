Zgjerimi i Bashkimit Evropian do të jetë në agjendën e kryesimit rumun me Këshillin e Evropës që duhet ta ndërmarrim për disa ditë, ndërsa do të përqendrohemi në Maqedoninë dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor, porositi ministri rumun i deleguar për Çështje Evropiane Gjorgje Çamba pas takimit me zëvendëskryeministrin për Çështje Evropiane Bujar Osmani në Shkup.

