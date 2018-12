Me dëshminë e Sefer Canovskit, djalit të biznesmenit dhe liderit të PEI-t Fijat Canovski, ka vazhduar procesi gjyqësor për rrënimin revanshist të kompleksit “Kosmos” në vitin 2011 me urdhër të kryeministrit të atëhershëm, Nikolla Gruevski.

“Në prill, vetëm dy muaj para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2011, leja për ndërtimin e objektit banesor-afarist Kosmos, qeveria e udhëhequr nga VMRO-DPMNE e tërhoqi edhe pse objekti ishte ndërtuar si karabina, për shkak se babai im e ndërpreu koalicionin me Nikolla Gruevskin”, dëshmoi Sefer Canovski.

Pas fitores së Gruevskit, menjëherë Fijatit i është dhënë vendim që ta largojë vetë ndërtesën, respektivisht ta rrënojë vet, shkruan sdk.mk.

Me 1 gusht, ekipe me makineri kanë filluar të kryejnë përgatitje për rrënimin.

“Komshi të parë e kish Orce Kamçevin, e luta të mos shkojnë me skenarin më të zi. Pas disa ditëve mora përgjigje nga Orce se ai është i afërt me Sasho Mijallkovin, se Sasho nuk ka pasur lidhje me këtë lëndë dhe se këtë punë e koordinon drejtpërdrejtë kryeministri i atëhershëm, Nikolla Gruevski”, dëshmoi Canovski, transmeton Gazeta Lajm.

Më pas ka shkuar ta lusë Musa Xhaferin dhe Ali Ahmetin t’ua thyejnë mendjen të akuzuarëve Gruevski, Mile Janakievski dhe kryetarit të komunës Gazi Babë, Toni Trajkovskin në qëllimin për ta rrënuar “Kosmos”-in.

“Para se të vish, po të tregoj se për shkak se babai yt e lëshoi koalicionin me VMRO-DPMNE-në, kurse nuk ka ardhur të bëjë koalicion as me BDI-në është shumë vështirë, madje e pamundur ta pengojë rrënimin”, më tha Ali Ahmeti në telefon.

Gjykimi vazhdon me tre dëshmitarë tjerë të PSP-së, e pastaj në radhë janë dëshmitarë të akuzuarve, të propozuar si mbrojtje e tyre.

