Carla Del Ponte jep dorëheqjen si hetuese speciale për Sirinë

Carla del Ponte ka dhënë dorëheqjen nga posti i saj si hetuese speciale për Sirinë. Ish-prokurorja zvicerane, qe bërë e njohur për punën e saj si kryeprokurore për Gjykatën e Hagës, për Krimet e Luftës në ish-Jugosllavi.

Në letrën ku ajo e ka bërë të njohur dorëheqjen ka shkruar se do të marrë pjesë vetëm në mbledhjen e fundit që do të mbahet në shtator, shkruan srf.ch.

Arsyeja për dorëheqjen ka qenë se sipas saj, “shtetet anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-së nuk duan drejtësi”. Për këtë arsye, ajo nuk mund të jetë më pjesëtare e këtij komisioni, i cili, thjesht, nuk bën asgjë ka thënë del Ponte, transmeton albinfo.ch.

Ajo ka shtuar gjithashtu se, krime kaq të tmerrshme si në Siri nuk kanë ndodhur as në Ruanda dhe as në ish-Jugosllavi.

Këtë deklaratë ajo e ka dhënë në një aktivitet në kuadër të Festivalit të Filmit në Locarno, Zvicër.

Carla del Ponte ka qenë në postin e hetueses speciale të OKB-së në Siri prej gjashtë vitesh.