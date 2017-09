Rejçel Galovej do të jetë ambasadorja e Britanisë së Madhe në Maqedoni, e cila do të merr funksionin në korrik të vitit 2018.

Galovej është kryesues me grupin punues “Mashrak/Magreb” e cili punën në politikën e jashtme të BE- së, ndërsa fokusi konkret është bashkëpunimi me shtetet e Lindjes së Afërt dhe vendet nga Afrika Veriore.