Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Mila Carovska, e shoqëruar nga kryetarja e Manastirit, Natasha Petrovska, hapën një kopsht të ri në fshatin Kravari të Manastirit. Është një objekt i ri me standarde të larta, ku do të kujdeset për fëmijët e moshës nga 2 deri në 6 vjeç, njofton Telegrafi Maqedoni.

Kopshti ka dy dhoma të zëna, hapësira sanitare për fëmijë dhe një kuzhinë. Për pajisjen e hapësirës, MPPS-ja ka ndarë 696 mijë denarë dhe ka siguruar pesë punësime të reja.

“Katërdhjetë fëmijë nga fshati Kravari do të kenë mundësinë të marrin arsimim parashkollor cilësor dhe prindërit e tyre të përfshihen më mirë në tregun e punës, që do të thotë se bëjmë dy gjëra të mira. Në të njëjtën kohë, ne e realizojmë qëllimet tona si një qeveri për zgjerimin e hapësirave për edukimin e fëmijëve parashkollor dhe nga 30 përqind i tanishëm të planifikuar ne arrijmë 50 përqind të të sipërfaqeve të fëmijëve. Me vendimin e Qeverisë dhe në bazë të marrëveshjes së lidhur me Bankën Botërore në 4 vitet e ardhshme ne do të investojmë 16 milionë euro në rritjen e kapacitetit të infrastrukturës për akomodimin e fëmijëve me arsim parashkollor. Për 1.5 vjet, përfshirja për akomodimin e fëmijëve është rritur me 1.300 dhe kjo është me të vërtetë një investim i madh”, tha Carovska./Telegrafi/