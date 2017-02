Casillas (Porto)-Buffon (Juventus), një duel legjendash në shifra

Luhet një ndeshje për Champions. Porto kundër Juventusit, ose e thënë ndryshe, Iker Casillas kundër Gianluigi Buffon. Një duel mes dy figurave legjendare të portës në futbollin europian. Këtë të mërkurë, në fazat eliminuese të Ligës së Kampioneve, Casillas dhe Buffon do të përballen për herë të 17-të në karrierën e tyre, e nënta në Ligën e Kampioneve. UEFA ka lëshuar një video, që përmbledh paraqitjen e të dyve në kompeticionin më të rëndësishëm europian për klubet, këtë sezon. Midis dy portierëve më të mirë të brezit të tyre (kjo nuk është e re) ekziston një respekt i madh dhe i ndërsjellë. Dhe kjo nuk do të ndryshojë as pas përballjes së mbrëmjes së sotme, mes Portos dhe Juventusit, në fazën e eliminimit direkt të Ligës së Kampionëve.Të dy kanë një “domen”, jetëgjatësinë e tyre në nivelin më të lartë të futbollit kontinental. Aq shumë, sa ata tashmë ndajnë të njëjtin numër ndeshjesh ndërkombëtare (167)! Në Ligën e Kampionëve, megjithatë, “San Iker” ka një avantazh të qartë: ai e ka fituar këtë trofe tri herë, ndërsa homologu i tij italian është ende në përpjekje për të ngritur këtë titull kontinental. Nëse Casillas ka një përqindje më të lartë të suksesit sesa rivali i tij (59 kundrejt 45) në konkurrencën më prestigjioze për klube, shifrat në vlerë mesatare të Buffonit, gola të pësuar për ndeshje (0.97 kundrejt 1.09) dhe përqindja e portës së paprekur (42 kundrejt 35), janë më pozitive.Këtë të mërkurë, dy legjendat e portës do të përballen për herë të 17-të në karrierën e tyre. Bilanci duket shumë qartë në favor të Iker Casillas, fitues i 6 ndeshjeve, kundër Gianluigi Buffon. Në Ligën e Kampionëve, kjo është hera e katërt që ata janë kundërshtarë në fazën eliminuese. Po çfarë roli kanë Iker Casillas dhe Gianluigi Buffon në historinë e Champions-it? Ai është i madh, edhe në qoftë se italiani ka debutuar në këtë kompeticion me Parmën, në shtator 1997, dhe nuk ka fituar trofe. Me 101 ndeshje në Ligën e Kampionëve, Buffon është, megjithatë, pjesë e 29 lojtarëve me më shumë paraqitje në këtë garë. Kuptohet, larg, shumë larg rekordit absolute, me 162 ndeshje, që ka luajtur nga shtatori 1999 Iker Casillas…/telesport.al