Cavani: Ja çfarë dua që Napoli t’i bëjë Real Madridit

Edison Cavani shpreson që edhe ish skuadra e tij, Napoli, ta ketë fatin të shënoi një fitore ndaj Real Madridit, siç bëri PSG ndaj Barcelonës.

Sulmuesi uruguaian pas fitores 4:0 të Barcelonës ndaj PSG, është ndalur të flasë edhe për ish skuadrën e tij, Napolin që sonte është mysafire e Real Madridit në ‘Santiago Bernabeu’.

“Ne luajtëm sot me zemër, e kjo është diçka me shumë rëndësi. Edhe Napoli do ta bëjë këtë nesër, shpresoj që çdo gjë të shkojë siç ata dëshirojnë. Ju dëshiroj më të mirën atyre”, ka deklaruar Cavani, përcjell lajmi.net.