Çdo respekt! Pasi dëgjoi rrëfimin e Ebues, Terim i ofron vendin e trajnerit në G’saray

Rrëfimi tronditës i mbrojtësit të Arsenalit dhe G’sarayit, Emmanuel Ebue kishte pushtuar botën e futbollit. Momentalisht ai po përjeton ditët më të vështira në jetën e tij.

Ebue haptazi ka kërkuar punë nga Arsenali dhe Galatasaray.

Përgjigja ka ardhur menjëherë nga Galatasaray. Trajneri i sapokthyer te kjo skuadër, Fatih Terim zbuloi se pasi ka dëgjuar rrëfimin, ka kërkuar nga drejtuesit e klubit që ti ofrojnë punë te Ebue.

“Lajmin se si po jeton Ebue e mësuam në zhveshtore pas ndeshjes me Goztepe. Vërtetë, ajo më preku shumë dhe patjetër më duhej të reagoj”, tha Terim pas ndeshjes me Goztepe.

Ebue e ka pranuar menjëherë ofertën, duke thënë se është shumë i lumtur që sërish do të punoj me njeriun që e konsideron si prindë të dytë.

“Kuptohet se jam shumë i kënaqur që përsëri do të punoj me Terimin dhe që më gjeti punë te G’saray. Atë e kam si baba, e dua shumë dhe për të do të bëja gjithçka”, tha Ebue.

Ebue te Galatasaray do të punoj si trajner në një prej kategorive të reja, si dhe do të jetë pjesë e ekipit të Terimit në ekipin e parë të gjigantit turk./lajm