Këngëtarja nga Serbia e quajtur Svetlana Raznatovic-Ceca , nesër pritet të mbaj një koncert në Mitrovicën e veriut.

Koncerti i këngëtares serbe pritet të mbahet me fillim nga ora 12:00, shkruan Indeksonline.

Këngëtarja pritet të vijë në Kosovë në mënyrë që ti përkrah protestat e serbëve që kundërshtojnë vendosjen e taksës 100 përqind. Mirëpo ekzistojnë dyshime se në këtë koncert do të shkojnë më shumë shqiptarë se serbë, të cilët kanë problem me identitetin e tyre.

Për koncertin që ajo do të mbajë në Kosovë, këngëtarja është shprehur se nuk ka frikë nga ardhja këtu dhe se e ka pranuar me shumë kënaqësi ftesën.

“Po të kisha frikë,nuk do të pranoja të vija në koncert, me gjithë zemër e kam pranuar pjesëmarrjen dhe jam shumë e lumtur dhe mezi pres”, ka deklaruar këngëtarja.

