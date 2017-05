Çeliku ka një porosi për përbërjen e qeverisë së re

Profesoresha universitare Gjyla Çeliku ka një mesazh për pushtetin dhe përbërjen e re qeveritare, të respektojnë kauzën e cila i solli në pushtet, mos të bëjnë keqpërdorime dhe pushtetin mos e orientojnë në shërbim personal apo partiak por të lënë në shërbim të popullit.

“Unë mund ta them që shteti i Maqedonisë, sot, nga një sovranitet nacional, kaloi në një sovranitet demokratik, ndryshim ky që nuk duhet pranuar me eufori, por, me maturi, sepse hapat e mëtejshëm do të na japin hapësirë për realizimin e këtij tranzicioni. Imperativët, nga vetë logjika e demokracisë, dështuan në realitet”, tha Çeliku për Lajm.

“Unë nuk mendoj që Ivanovi ia dha mandatin Zaevit sepse hoqi dorë nga platforma shqiptare, por ia dha mandatin sepse:

1. Nuk ka përkrahje të popullit

2. Mospërkrahje të Amerikës dhe UE-së, për mosdhënie sanksionime

3. Shpresa që në këtë mënyrë të këthejnë rejtingun e humbur me zgjedhjet lokale

4. Të ruajnë ata pak votues që ju kanë mbetur

5.Mospërkrahja edhe nga vendet fqinje.

Mesazhi im për Qeverinë e Re, fillimisht për ndjenjën e pushtetit: Synimin për pushtet t’mos ta orientojnë në shërbim partiak dhe personal, por në shërbim të kauzës së përgjithshme, kauzë kjo që i solli në pushtet. E njejta ndodh edhe me humbësin, ku çdo qëndrim burrëror dhe kryelartë do t’i thotë armikut “Ne e humbëm luftën, ju e fituat. Kjo punë ka marrë fund, tani le të flasim se çfarë konsekuencash duhet mbajtur, duke pasur parasysh interesat konkrete, të cilat ishin në lojë, dhe kryesorja duke pasur parasysh përgjegjësinë për të ardhmen, e cila para së gjithash e rëndon fitimtarin dhe e dënon humbësin”, përfundoi Çeliku