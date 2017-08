Çeliku: Sikur edhe F.C. Shkupi të ishte si Shkëndija, paramendoni çfar ndjenja krenarie do kishim ne shqiptarët e Maqedonisë

Në vazhdën e statuseve, profesoresha universitare, Gjyla Çeliku në rrjetin social facebook, ka bërë një shkrim me të cilin ka kërkuar nga afarist, biznesmen të ndihmojnë në ngritjen e klubin tjetër shqiptar, F.C. Shkupi i cili për momentin është gjendje jo të mirë financiare. Mes tjerash Çeliku shkruan se po sikur edhe Shkupi të ishte në nivelin e Shkëndijës krenaria e shqiptarëve të Maqedonisë do arrinte kulminacionin sepse ekipet shqiptare do të dominonin në skenën futbollistike vendore.

Çka ka Shkëndija më shumë se Shkupi???

Foto nga arkivi im në Instagram, e realizuar vitin e kaluar kur Shkëndija luante me Shkupin, me rezultat të barabartë. Shumë hamendje, mesazhe, telefonata mora, pse unë të bëj apele edhe për përkrahje të klubeve futbollistike?!

Përgjigjem:

Pasi unë jam një nënë që e admiroj pasionin e djalit tim për futbollin(pa e detyruar të bëhet profesor si ne, por të kryej fakultetin për siguri jetësore) dhe në lojërat që KF Shkupi ka luajtur, unë kam parë vullnet por pa motiv, unë me shumë moral dhe sinqeritet kërkoj që t’i ndihmohet KF Shkupit.

Shkëndija ka më shumë se Shkupi financa, bilem shumë më shumë. Po të arrihej një bashkëpunim i partive politike, ose, edhe pa bashkëpunime, njëra nga partitë politike të financonte Shkupin dhe Shkupi jam e sigurtë se do të arrinte aty ku Shkëndija është, zgjedhjet lokale do t’i kishin të fituara. Strategjitë e investimeve në sport dhe kulturë i kanë lënë në harresë partitë tona, pa kujtuar që kjo strategji do t’i mbante afër me popullin shqiptar dhe në të njejtën kohë promovonte shqiptarinë globalisht.

Sot, Shkëndija, nuk na bën krenarë veç neve shqiptarëve të Maqedonisë, por gjithë shqiptarët anembanë.

Ne shqiptarët e Maqedonisë jemi më shumë krenarë, s’dua ta mohoj, është SHKËNDIJA që lëshon shkëndija nga Tetova në të gjithë kombin tonë.

Po të luante edhe Shkupi në këtë nivel, paramendoni çfarë ndjenjash?!!!

Është punë që bëhet, por me:

Financa, përkushtim dhe qëllim.

#FitoreShkëndija

P.S. Gjysmën e studentave i kam shvercera për KF Shkupin…