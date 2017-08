Çfarë fillimi: Bardhi debuton me fitore në La Liga (VIDEO)

Debutim i shkëlqyeshëm i Enis Bardhit në La Liga, Levante mundi Villarrealin 1-0, me golin e Morales në minutën e 8-të nga penalltia, në ndeshjen e fundit të javës së parë. Futbollisti shqiptarë luajti 70 monuta dhe ishte ndër më të mirët në fushën e lojës, pati edhe disa gjuajtje të forta. Gjatë zëvendësimit, ai u përcoll me duatrokitje frenetike nga tifozët vendës. Levante në javën e dytë të La Ligas do të takohet me Deportivon, e cila humbi nga Real Madridi në fushë të vet me rezultat 0-3./lajm