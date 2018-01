Çfarë ilaçe pijnë qytetarët e Maqedonisë?!

Shitësit me shumicë do të jenë të detyruar të japin dokumentacion më të gjerë në lidhje me cilësinë e barnave që janë lëndë e importit paralel, kështu është paraparë me amendamentet e propozuara në Ligjin për ilaçe dhe pajisje medicinale, përcjell Fol.

Projekt amendamentet e miratuara kaluan sonte në seancë qeveritare dhe do të dorëzohen në parlament.

“Me këtë specifikohet metoda e lëshimit të aprovimit të importit paralel në drejtim të përcaktimit të kritereve dhe me atë ofrohet një çertifikatë për cilësinë e ilaçit që është lëndë e importit paralel, të dorëzuar në origjinal. Çertifikata e cilësisë duhet të lëshohet nga ana e prodhuesit të produktit medicinal ose nga një laborator i autorizuar nga autoriteti kompetent i vendit të prodhimit ose nga vendi eksportues i produktit medicinal”, kumtoi qeveria.

Në këtë mënyrë, ata shtojnë, do të sigurohet një kontroll më i mirë i cilësisë të çdo grupi të barnave që janë lëndë e importit paralel dhe sigurohen barna të sigurta nga importi paralel dhe mbrohen pacientët nga barna të mundshme me cilësi të dobët. /Fol/