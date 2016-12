Çfarë sikleti kanë disa parti shqiptare, që bëjnë kaq zhurmë patriotike?

Është shumë e thjeshtë çështja e koordinimit dhe harmonizimit të qëndrimeve, nëse sinqerisht ky është synimi.

Liderët e partive ju japin urdhër shërbimeve teknike të partive të tyre, që të vënë kontakt me partitë tjera shqiptare për të harmonizuar pikpamjet, rreth sjelljes së tyre politike për formimin e qeverisë, secili e din vendin e vet ku ia caktoi sovrani. Kur kjo gjimnastikë administrative të përfundoj, e harmonizuar kuptohet, mund ta nënshkruajnë dokumentin secili nga zyra e vet, pa patur nevojë që ta ngarkojnë opinionin edhe me muzikat e tyre patriotike. Disa politikanë përpiqen ta arsyetojnë këtë “folklor patriotik”, me ‘aryetimin’ kinse, është kërkesë e kryeministrit shqiptar Edi Rama! Absolutisht, fare s’ka të bëj kjo me realitetin. Mirëpo, këtu imponohet pyetja: Po të mos ishte kërkes e Edi Ramës, ç’do bënit ju?

Çdo respekt për kryeministrin shqiptar! Por ku ishte kryeministri të reagonte kur ndodhën rastet e montuara kundër shqiptarve, si “Monstra”, “Kumanova-Lagjja e Trimave”, “rasti Haruna Aliu”, etj?

Detyrat e shtëpisë duhet bërë vetë ata që garuan në zgjedhje dhe morën mandate deputetësh, në mënyrën që shqiptarët mos të nëpërkëmben nga institucionet me doktrinë shoviniste antishqiptare.

Nuk e di ndonjë vend në botë, ku praktikohet politika në mënyrën se si e bëjnë politikanët shqiptarë, aktualisht në Maqedoni, para shqiptarve me daulle dhe muzika patriotike, në qeverisje me partitë maqedone me veprime antishqiptare? (lehtë e dallueshme është sjellja e politikanëve tanë. shih shembullin e Dodikut në Republika Sërpska. Në Bosnjë, e mbron interesin e komunitetit të vet (serbë), duke u përballur me presionin e krejt faktorit ndërkombëtar. Një rast tjetër janë serbët në kosovë, Ddhe, shih këta tanët si bëhen urë për tu shtypur më lehtë shqiptarët!)

Të dalësh dhe të thuash se unë kam kushte për pjesëmarrje në qeveri, pa të pyetur askush, pa e ditur se kush është partneri karshi teje, ndërkohë që thua se unë kam program, platformë politike të partisë. Nëse e ke, a e kanë dëgjuar të gjithë gjatë zgjedhjeve?. Kjo është një lojë fëmijërore që bëjnë me shqiptarët, jo me të tjerët, sepse, nuk mendoj se ka mendje të shëndosh, që bën me ty një qeveri të cilën ti që në start e ke minuar para opinionit pa patur nevojë fare, fundja edhe ajo parti që do të marrë mandatin të bëj qeverinë ka votuesit e vet, nga të cilët ka marrë dhe do duhet të merrë vota.

Çështjet të cilat po i trajtojnë partitë politike shqiptare në opinion, qoftë me deklarata, qoftë nëpër debate në TV, janë çështje që kanë gjetur zgjidhje në Kushtetutën e vendit me Marrëveshjen e Ohrit, që në 2001-shin, por politikbërja e gabuar prej atëherë e deri më sot, ka arritur që këto çështje t’i devijojë dhe tu jap drejtim të gabuar, ose si ka trajtuar fare çështjet e shqiptarëve.

Votuesit shqiptar në zgjedhjet e 11 dhjetorit, votuan në mënyrë akademike dhe e stabilizuan politikisht shtetin e Maqedonisë, por, politikanët përsëri po tentojnë që ta zbehin këtë porosi akademike të qytetarëve shqiptarë.