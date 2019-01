Nuk pajtohem me Stoltenbergun dhe besoj se që në janar parlamenti grek do të ratifikojë marrëveshjen e Prespës dhe Greqia do jetë vendi i parë që do të nënshkruajë protokollin për qasje të vendit tonë ndaj anëtarësimit në Nato, kështu ka deklaruar kryeministri Zaev në konferencën e mbajtur bashkë me ministrin Tevdovski.

“Është mesazh për guxim për mua dhe kolegun tim Cipras”, tha Zaev.

Ai sqaroi se në fund të vitit 2018 dhe në fillim të vitit 2019 Greqia dhe Maqedonia do të marin vendime shumë të rëndësishme politike.

“Letra ka qenë shumë frymëzuese e cila dëshiron të na jep një rëndësi të kësaj marrëveshje, në okularet europiane në të dyja palët do të sillet një vendim që do të cojë vendin lartë dhe njëkohësisht do të zgjidhë një problematikë të madhe, vendimi i tillë duhet të jetë motivim për të dy parlamentet e vendeve tona”, ka thënë Zaev.