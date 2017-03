Chicago iu kthehet fitoreve (VIDEO)

Chicago Bulls i dha fund një serie prej 5 humbjesh radhazi duke mundur 115-109 Charlotte Hornets me Nikola Mirotic që ishte më i miri për të tijtë mbi parket teksa e mbylli takimin me 24 pikë në total. Skuadra nga Illinois e nisi shumë mirë takimin falë dhe goditjeve të sakta për 3 të Jimmy Butler që coi të tijtë në një epërsi +9 për rezultatin 36-24 në periodën e partë. Rajon Rondo, që shënoi 20 pikë në total në këtë përballje, ngriti shifrat në 56-40, ndërsa në pushim Chciago vajti me një +10. Gjithsesi Hortnes nuk u dorëzuan dhe Gilchrist 3 minuta nga fillimi i periodës afroi Charlotte deri në 59-60, gjithsesi nga ky moment shkëlqeu braziliani Cristiano Felicio që i shërbyer vazhdimisht nga Butler udhëhoqi Bulls drejt epërsisë 75-71.Mirotic gjithashtu i shtoi një 3 pikësh rezultatit me Chicagon që para periodës së fundit kryesonin 87-77. Ëade dhe Butler që shënuan të dy nga 23 pikë në total, ruajtën gjithmonë epërsinë e formacionit nga Illinois, pavarësisht se Charlotte u afrua deri në 97-94. 2 minuta e gjysmë nga fundi, Mirotic rriti epërsinë e skuadrës në nëntë pikë, me Chicagon që menaxhoi lehtësisht rezultatin duke fituar në fund me një +6 për rezultatin 115-109.