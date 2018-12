Një anije amerikane e ngarkuar me armë të teknolegjisë së fundit për nevojat e të ushtrisë së Kosovës është në rrugën e saj përtej Atlantikut që do të mbërrinë në portin e Durrësit në Shqipëri, shkruan gazeta serbe ‘novosti’. Sipas gazetës, ngarkesa e me armë do të dërgohet për në bazat e Forcave të Sigurisë së Kosovës. E përditshmja përmend më tej të dhënat e marra nga shërbimet serbe të sigurisë, të cilat kanë raportuar se “ky aranzhim konspirativ është pjesë e skenarit të Prishtinës për të marrë kontrollin e pjesës veriore të Kosovës”. SPONSORED CONTENT 10 Meghan Markle’s Most Show-Stopping Dresses herbeauty.co The World’s Biggest Airport Inspired By Istanbul’s Heritage Lifestyleasia.com Here’s Why Istanbul Airport Reminds Us Of The Süleymaniye Mosque Lifestyleasia.com The Most Attractive Asians Are Online Here! asiadate.net Sipas gazetës të financuar nga Putin “Prapa kësaj loje qëndron Amerika, dhe i përshtatet planeve të autoriteteve të Prishtinës që synojnë krijimin e ushtrisë më 14 dhjetor”, thuhet në letër. Veçernje Novosti gjithashtu pretendon se ideja për taksën 100 përqind për mallrat nga Serbia qendrore erdhi nga Uashingtoni.

