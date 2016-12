Cicakovski: Votimi është zbatuar sipas standardeve të bashkësisë ndërkombëtare

Raporti për zgjedhjet është miratuar dhe gjatë ditës së sotme do të dërgohet në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, theksoi kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Aleksandar Cicakovski, transmeton TetovaSot.

Sipas tij, zgjedhjet kanë kaluar në një atmosferë të qetë dhe demokratike dhe votimi është zbatuar sipas standardeve të bashkësisë ndërkombëtare dhe OSBE/ODIHR.

“Në pajtueshmëri me raportin për zgjedhjet e zbatuara, VMRO-DPMNE ka fituar 51 mandate, Lëvizja Besa ka fituar 5 mandate, Aleanca për shqiptarët ka fituar 3 mandate, PDSH ka fituar 2 mandate, LSDM ka fituar 49 mandate, ndërsa BDI ka fituar 10 mandate si dhe raportet dhe përfundimet që i ka miratuar KSHZ do të publikohen në faqen tonë, ndërsa e njëjta do të dërgohet në Parlament dhe deri te Agjencia për medie”, deklaroi Cicakovski.

Sipas kryetarit të KSHZ-së, mënyra e vërtetimit të mandateve përmes personave të autorizuar nga partitë është më i mirë sesa dhënia secilit kandidat në mënyrë të veçantë.