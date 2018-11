Edhe pëskaj të gjitha vështirësive, kryeministri Zoran Zaev arriti që ta instutcionalizojë Marrëveshjen e Prespës duke kaluar me 80 vota deputetësh nevojën për hapjen e ndryshimeve Kushtetuese, me çka i hapet rrugë edhe ratifikimit të kësaj marrëveshje e cila e shpie Maqedonin dtejt NATO-s, shkruan Zhurnal.

Por, cili do të jetë fati i kësaj Marrëveshje në Parlamentin grek, a do të arrijë që kryeministri grek Cipras ta ratifikojë këtë Marrëveshje të cilësuar si historike nga më shumë faktorë relevant.

Analisti politik, Selim Ibraimi thotë se fati i Marrëveshjes së Prespës do të varret nga raporti i forcave politike atje dhe nga atfmosfera e përgjithshme nacionale greke.

“Në përgjithesi ekziston një opinion në Greqi që ta heqin qafe çështjen me Maqedoninë, pra duke e zgjidhur problemin me Shkupin zyrtarë. është në interesin grek që ti pastrojë problemet para dyerëve të porteve greke. Greqia mendon që në 30 vitet e ardhshme bashkë më Serbinë të bëhen rivale ekonomike përballë shqiptarëve në Ballkan. Megjithatë çdo shtet shikon nga marrëveshjet ti makzimalizojë qëllimet strategjike kombëtare. Në fund do të triumfojë logjika e interesit kombëtar dhe ai ekonomik në të gjitha marrëveshjet me vendet fqinjë”, thotë për Zhurnal, Selim Ibraimi, analist.