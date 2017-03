City e çmend Messin me rrogë, ai habitet

Te Manchester City ëndërrojnë të marrin Lionel Messi-n në verë dhe janë gati t’i ofrojnë një pagë marramendëse yllit argjentinas. Ky i fundit nuk ka rinovuar ende kontratën me Barcelona-s, e për rrjedhojë përflitet për një transferim të mundshëm drejt “Etihad Stadium” ku drejton ish-trajneri i tij Pep Guardiola.Sipas “Daily Express”, “Qytetarët” do të ishin të gatshëm t’i ofronin një pagë javore prej 750 mijë eurosh, rreth 39 milionë euro në vit. Në këtë mënyrë drejtuesit e City-t po mendojë ta bindin “pleshtin” të mos zgjasë bashkëpunimin me klubin katalanas dhe t’i bashkohet Pep Guardiola-s në Premier League. Manchester City kërkon të përfitojë nga momenti që FC Barcelona nuk mundet t’i ofrojë një pagë të tillë Messi-t për shkak të fair-play-t financiar. Në fakt sipas mediave angleze, klubi katalanas nuk mund të shpenzojë më shumë se 70% të të ardhurave të tij në paga