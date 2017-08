Civil: Mjaft më me gjuhën e urrejtjes

Nga organizata joqeveritare CIVIL – Qendra për liri reagojnë kundër sharjeve, gënjeshtrave dhe akuzave të pabaza ndaj tyre duke thënë se këto kuazi mediume të afërta me struktura të dyshuara për krime të rënda, korrupcion, dhunë dhe vjedhje votash ende vazhdojnë me gjuhë të urrejtjes dhe shpifje.

“Apelojmë deri te institucionet që në fund të ndërmarrin masa dhe të hulumtojnë lidhjet e dukshme të këtyre mediumeve me nëntokën politike dhe kriminale dhe t’i ftojnë në llogari dhënie pronarët, redaktorët dhe gazetarët e tyre të cilët janë gjithçka, por vetëm jo njerëz që meritojnë të kryejnë këtë profesion fisnik.

Vetëm në këtë mënyrë mund të ndërpritet gjuha e urrejtjes dhe do të sanohen dëmet e mëdha që kanë pësuar individë, organizata, por edhe kategori të tëra njerëzish nga kampanjat e tyre të pafund të urrejtjes, shpifjes dhe gënjeshtrave”, thuhet në reagimin e CIVIL – Qendra për liri.