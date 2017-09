Çka do bëjë BESA në zgjedhjet lokale. Profesori Ismaili: “Sekti BESA” në zgjedhjet lokale do të falimentoje

Analisti Ymer Ismaili, Lëvzijen BESA nuk e quan parti politike, por “sekt fetarë”, që ka mision të qartë nga vendet e lindjes dhe Turiqa. SIpas tij ky sekt fetarë në zgjedhjet lokale do të falimentoje pasi shqiptarët e kanë kuptuar lojën e tyre.

“Ju sigurojë se ato një ditë do të jenë pjesë e kësaj qeverie sepse ata janë shumë të afërt me z.Zaev në kuptimin e takimeve publike dhe atyre të brendshme,.

Sekti BESA nuk mund të jetë jashtë pushtetit, në zgjedhjet lokale ata do të falimentojnë tërësisht sepse njerëzit e kanë kuptuar lojën e tyre, nuk mund të luajnë me varfërinë e shqiptarëve të paraqiten si shpëtimtarë të kësaj ideje.

Besa do të hyjë në qeveri edhe ate shumë shpejt sepse e vetmja gjë që interesin sektit fetar BESA është të marrë pushtetin” tha Ismaili për TetovaSot.