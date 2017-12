Çka po ndodhë në Çair, shkrepen kallashnikovë afër shkollave, marketeve e rrugëve përplotë fëmijë

Një reagim i tillë vjen edhe nga ish-gazetari Armend Ibraimi, i cili ka shprehur revoltën e tij

përmes facebook-ut.

“Sapo e gjuajtën me breshëri plumbash një person ne lagjen Xhon Kenedi, afer shkolles se mesme përplot me nxënës, afër një marketi ku blej çdo dit bashk me familjen time, afër kafeterive përplot me njerëz!”, ka shkruar Ibraimi. Qytetarët apelojnë që MPB të ndërmarrë masa urgjente për shtimin e masave të sigurisë, përmes aktivizimit të forcave civile policore, që të jenë më të pranishme në zonë dhe për të rritur masat e sigurisë. Në incidentin që ndodhi rreth mbrëmjes nga breshërit e armëve nga një makinë në lëvizje u vra 24 vjeçari Burim Idrizi, të dhëna këto ende jozyrtare, por që MPB pritet të jap të dhëna më të detajuara. Banorët nuk dijnë se 24 vjeçari ishte caku i sulmuesve apo kalimtar rasti, por këtë do ta thotë policia, pas hetimeve të para. Nuk dihet se sa persona kanë qëlluar në drejtim të Idrizit, por se kanë gjuajtur nga një automjet në lëvizje e tipit Yugo. Motivet e sulmit nuk dihen ende, në vendngjarje kanë arritur ekipet e policisë dhe prokurorisë. Po punohet për zbardhjen e plotë të rastit. Disa javë më pare një shqiptar është vrarë në këtë lagje. Ministria e Brendshme e Maqedonisë konfirmoi ngjarjen e ndodhur ku mbeti i vrarë Ismet Arifi ndërsa u plagos një tjetër. Nga MPB-ja bëjnë me dije se ekipet e tyre janë duke hetuar rastin dhe për shkak të delikatesës së tij nuk japin më shumë informacione deri në zbardhjen e plotë të tij. I plagosuri është në gjëndje të rëndë. (INA)