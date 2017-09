Çka po zihet në BDI në Tetovë, “luftë” për kandidaturën për kryetar komune

Në degën e BDI-së në Tetovë po vazhdon “lufta” e brendshme politike dhe debatet se kush do

të jetë kandidati për kryetar komune.

Në kombinim janë tre kandidatë: Teuta Arifi, Hajrulla Hasani, biznesmen dhe ish-funksionar i

BDI-së, si dhe biznesmeni Ibrahim Dehari, që është pronari i restorantit “Arra” në Tetovë.

Pak ditë para shpalljes së kandidaturës, burime partiake në degën e Tetovës theksojnë për INA

se po zhvillohet betejë e ashpër politike, sepse çdo kandidatë ka pozicionim të fortë dhe

përkrahje nga struktura të caktuara partiake.

“Nuk dua të përmend emra, por në lojë janë tre kandidatët, pasi që kanë përkrahje nga të

gjitha anët dhe nga struktura që nuk mund të nënvlerësohen në BDI. Më në fund duhet të

mbizotëroj arsyeja dhe kompromisi për një kandidat. Por këtu duhet të ketë kujdes, se

gjithçka mund të prish punë”, theksoi për INA, funksionari i lartë i BDI-së.

Kuvendi i degës së BDI-së ditëve në vijim gjatë kësaj jave do të vendos se cili kandidat do të

ketë besimin më të madh.

Nga ana tjetër, nga partitë e tjera kalkulohet me disa emra, ku nga radhët e Lëvizjes BESA

përmendet Adnan Azizi, ose edhe lideri i kësaj partie, Bilall Kasami. Aleanca për Shqiptarët

sonte do të vendos se kush do të jetë kandidati i tyre, ndërsa nga PDSH po ashtu janë disa

emra në lojë. (INA)