Çka po zihet tek UNITETI për zgjedhjet lokale, Ostreni flet për strategjinë

Kryetari i partisë Uniteti, Gëzim Ostreni, në një deklaratë për Portalb.mk, theksoi se kryetarët e degëve të partisë po bëjnë vlerësimin në të gjitha komunat se ku do të munden që të nxjerrin kandidatin e tyre dhe ku do të duhet që të bëjnë koalicion.

“Së shpejti do të kemi takim çështjen e përzgjedhjes së kandidatëve për zgjedhjet lokale. Kemi pasur mbledhje para një muajve me kryetarët e degëve një takim dhe ata kanë marrë detyrë që të bëjnë vlerësime secili në komunën e vetë për mënyrën e pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale, kështu që duhet të vlerësojnë nëse kanë cilësi personale të kuadrit dhe mundësi për të marrë pjesë për kryetarë komunash, ose do të vlerësojnë që të marrin pjesë vetëm me lista për këshilltarë komunal. Njëkohësisht të bëjnë edhe një vlerësim që me cilat parti politike që veprojnë në nivel të komunave të tyre, do të kishte mundur që të kenë koalicion ose të dalin vetë, pra pas vlerësimit”, thekson për Portalb.mk, Ostreni.

Nga ana tjetër në radhët e këtij subjekti politik ka përçarje, pasi që një krah i saj i udhëhequr nga nënkryetari Zulfi Adili, kontrollon pjesën e konsiderueshme të degëve dhe forumeve partiake. Adili kohë më parë i ka shprehur dallimet me Ostrenin sidomos rreth bashkëpunimit dhe shkrirjes së Aleancës Shqiptare në një parti të vetme që do ta mbante këtë emër.