Cleveland e Golden State kthehen te fitorja (VIDEO)

Në NBA ka rikthyer në parket dy ekipet finaliste të sezonit të kaluar, Cleveland e Golden State, që kanë fituar ndaj rivalëve të tyre. Kampionët e Cavaliers mundën 128-96 Detroit, ndeshje e komanduar nga basketbollistët e Cleveland.

Kur lojtarët e stolit të ekipit kampion bëhen protagonistë në parket nuk ka skuadër që t’i ndalë (48 pikë erdhën nga stoli). Plot 7 lojtarë të Cavaliers realizuan mbi 12 pikë, ku Irving ishte shënuesi më i mirë, me 26 pikë, ndërsa LeBron James realizoi 16 pikë, 11 rebaund e 12 asist. Nuk zhgënjen Neë York, që në fushën e tij mundi 87-81 Indiana, ndeshje ku u dalluan mbrojtjet (Anthony ishte lider me 22 pikë e 13 rebaund).Nga takimi Utah Jazz-OrlandoFiton edhe Golden State, që mundi në sekondat e fundit 106-104 Philadelphia, fitore që rikthen qetësinë edhe pse nuk bindi në parket. Curry me 29 pikë e Thompson me 28 bënë si gjithnjë diferencën në parket për Ëarriors, që marrin kreun e renditjes në Perëndim.

Skuadra e Neë Orleans mundi 100-77 Portland, sfidë ku u dallua Cousins me 22 pikë, ndërsa Davis e mbylli me 15 pikë e 15 rebaund. Jashtë fushe fiton Oklahoma, që mundi 122-104 Brooklyn, ndeshje e komanduar nga miqtë, që korrën suksesin e 38-të sezonal. U dallua Ëestbrook, që realizoi 25 pikë, 12 rebaund e 19 asist, më i miri në parket. Ja rezultatet: Cleveland – Detroit, 128-96Brooklyn – Oklahoma, 104-122Neë York – Indiana, 87-81Neë Orleans – Portland, 100-77Golden State – Philadelphia, 106-104.