Cleveland harron të fitojë

Skuadra e Cleveland ka pësuar një tjetër humbje në kampionat, duke u mundur 113-105 nga ekipi i Portland, humbja e 30-të sezonale për Cavaliers, që këtë sezon po rrezikojnë shumë. Një ndeshje e dominuar nga skuadra vendase, e cila triumfoi falë 29 pikëve të McCollum dhe 24 të Lillard, një dyshe që fitoi duelin me LeBron James, që edhe pse realizoi 35 pikë e 14 rebaund, nuk arriti të evitojë humbjen. Fiton ekipi i Houston, që mundi 101-96 Clippers, duke ruajtur kreun e renditjes në Konferencën e Perëndimit. Një lojë ku herë udhëhiqte njëra skuadër e herë tjetra, por në fund teksanët u shkëputën dhe fituan falë 24 pikëve të Harden dhe 23 të Gordon.

Një sukses të vështirë korri sot ekipi i San Antonio, që mundi 98-93 New Orleans, sfidë e dominuar nga Spiurs, por që në fund rrezikuan ta humbisnin atë. Një ndeshje e mirë e Aldridge, autor i 25 pikëve, që bëri diferencën në parket, duke i bërë të pavlefshme 24 pikët e Holiday. Në Lindje vijon të dominojë skuadra e Torontos, që sot fitoi 106-99 ndaj Indiana, duke regjistruar fitoren e 52-të sezonale. Kanadezët përmbysën shifrat në minutat e fundit, me DeRozan që realizoi 24 pikë. Fitore në sekondat e fundit fitoi Chicago, që mundi 111-110 Memphis, një ndeshje dramatike vendosur nga një kosh i LaVine, autor i 20 pikëve.

REZULTATET

Indiana – Toronto, 99-106

Atlanta – Charlotte, 117-129

New York – Philadelphia, 110-118

Houston – Clippers, 101-96

Memphis – Chicago, 110-111

San Antonio – New Orleans, 98-93

Denver – Detroit, 120-113

Utah Jazz – Phoenix, 116-88

Portland – Cleveland, 113-105