Cleveland ndalet nga Milwaukee

Tri ndeshje të luajtura sot në NBA, po surprizat nuk kanë munguar, siç është humbja e Cleveland, që u mund 119-116 nga Milwaukee, që fitoi me përmbysje në minutat e fundit. Cavaliers u shkëputën deri në 20 pikë, por nuk e ruajtën dot avantazhin, me James që realizoi 39 pikë, por që s’mjaftuan për të evituar humbjen (Love realizoi 21 pikë e 10 rebaund). Për Milwaukee u dallua Antetokounmpo, që e mbylli sfidën me 27 pikë e 14 rebaund, mbështetur edhe nga Bledsoe, autor i 26 pikëve.

Sacramento mposhti 101-95 Philadelphia, ndeshje ku herë udhëhiqte njëra skuadër e herë tjetra. Randolph me 27 pikë e Hield me 24 bënë diferencën në parket për miqtë, që korrën suksesin e 11-të sezonal. Pa probleme fiton Washington, që mundi 116-106 New Orleans, ndeshje e dominuar nga vendasit, ku u dallua Beal me 26 pikë.