Clippersat fitojnë derbin me Lakersat (VIDEO)

Clippers kanë fituar derbin e Los Anxhelosit, duke mundur 133-109 Lakers, një ndeshje e dominuar nga “miqtë”, që korrën fitoren e 43-të sezonale. Të rinjtë e Lakers rriten dita-ditës, por ende jo mjaftueshëm për të fituar një derbi. Për Clippers, 8 lojtarë realizuan mbi 10 pikë, me Chris Paul që ishte shënuesi më i mirë me 27 pikë. Në krye të renditjes në Perëndim vazhdon të jetë ekipi i Golden State, që mundi 112-87 Dallas, ndeshje e komanduar nga basketbollistët e Warriors. Plot 49 pikë erdhën nga lojtarët e stolit për Golden State, por shënuesi më i mirë ishte Thompson me 23 pikë. Me fitore kundërpërgjigjet edhe San Antonio, që mundi 100-93 Minnesotën në fushën e kësaj të fundit.Nga ndeshja Charlotte-ChicagoEdhe pse Towns realizoi 25 pikë e 14 rebaund ato nuk mjaftuan për të evituar humbjen, ndërsa për Spurs u dallua dyshja Leonard-Aldridge, që realizoi 48 pikë. Koha shtesë ka qenë fatale për Chicago, që u mund 122-120 nga Toronto, një ndeshje spektakolare mes dy ekipesh pretendente në Lindje. DeRozan realizoi 42 pikë për kanadezët, ndërsa për Bulls nuk mjaftuan 37 pikë e 10 rebaund të Butler. Në sekondat e fundit fiton edhe Brooklyn, që mundi 98-96 Detroit, sfidë ku diferencën e bëri Lopez, autor i 29 pikëve. Nuk zhgënjen as Miami, që mposhti 112-97 Phoenix, ndeshje e dominuar nga skuadra vendase. Shtatë lojtarë realizuan mbi 10 pikë, me Whiteside që bëri diferencën me 23 pikë e 14 rebaund.

REZULTATET E SOTMEToronto – Chicago, 122-120Brooklyn – Detroit, 98-96Miami – Phoenix, 112-97New Orleans – Memphis, 95-82Dallas – Golden State, 87-112Minnesota – San Antonio, 93-100Portland – Milwaukee, 90-93Lakers – Clippers, 109-133/telesport.al