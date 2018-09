Komisioni rregullator energjetik nesër do të vendos për çmimin e ri të shitjes me pakicë të derivateve të naftës, informon Koha. Sipas lëvizjes së çmimit të naftës së pa përpunuar në berzat botërore, mund të presim rritje të vogël të shitjes me pakicë, e cila nuk do të duhej të kaloj rritjen e një denari për litër.

Për momentin pompat e benzinës nëpër Maqedoni një litër benzinë e shesin 74 respektivisht 72 denar, ndërsa dizeli 64.5 denar për litër.